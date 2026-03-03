Acesse sua conta
Vitória renova contrato de promessas da base até 2028 após destaque no Campeonato Baiano

Defensor e atacante estenderam o vínculo com o Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:25

Edenilson e Luis Miguel renovaram contrato com o Vitória
Edenilson e Luis Miguel renovaram contrato com o Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

De olho na valorização da base e na retomada da tradição de clube formador, o Vitoria acertou a renovação de contrato de duas promessas reveladas na Toca do Leão. Após ganharem destaque no Campeonato Baiano, o volante Edenilson e o atacante Luis Miguel ampliaram seus vínculos com o Rubro-Negro até 2028.

Os dois atletas chamaram atenção atuando no time alternativo que disputou a primeira fase do estadual sob o comando de Rodrigo Chagas. O desempenho consistente abriu espaço para novas oportunidades no elenco principal e garantiu a valorização contratual.

Veja momentos de Edenilson com a camisa do Vitória

Edenilson em ação pelo Vitória

Edenilson ganha aumento e vira opção na zaga

Aos 20 anos, Edenilson teve a renovação oficializada pelo clube nas redes sociais, com direito a reajuste salarial. O novo contrato já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Volante de origem, o jovem se destacou no Baianão atuando improvisado como zagueiro, demonstrando versatilidade e segurança defensiva.

Promovido ao elenco profissional, ele soma nove partidas com a camisa rubro-negra, sendo sete nesta temporada. Sua última atuação foi no segundo tempo da semifinal do estadual, quando o Vitória eliminou o Jacuipense e garantiu vaga na decisão. Com a sequência de boas atuações, Edenilson passa a ser uma alternativa tanto para o meio-campo quanto para o sistema defensivo na sequência do ano.

Veja momentos de Luis Miguel com a camisa do Vitória

Luis Miguel em ação pelo Vitória

Luis Miguel renova e deve ganhar rodagem

Quem também teve a renovação até 2028 publicada no BID foi o atacante Luis Miguel, de 21 anos. Cria da base, ele participou da campanha no Campeonato Baiano e disputou cinco partidas, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

No total, o atacante soma sete jogos pelo time profissional e já acumula experiências por empréstimo em passagens por Itabuna, Botafogo-PB e Chapecoense. Agora, deve ganhar nova oportunidade de rodagem: a diretoria encaminhou seu empréstimo ao Caxias para a disputa da Série C. O acordo ainda não foi oficializado, mas está bem avançado.

Tags:

Vitória

