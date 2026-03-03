Acesse sua conta
Craque brasileiro do Real Madrid tem lesão séria e está fora da Copa do Mundo

Atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:22

Rodrygo e Vini Jr marcaram sobre o Girona no Campeonato Espanhol
Rodrygo e Vini Jr em ação pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da Copa do Mundo. A confirmação veio por meio de comunicado oficial do departamento médico do clube espanhol, divulgado após exames realizados na manhã desta terça-feira (3). A lesão aconteceu durante a partida contra o Getafe, disputada no dia anterior.

Com o problema, o jogador de 25 anos não poderá defender a seleção brasileira e deve desfalcar o Real Madrid pelo restante da temporada. No momento da lesão, Rodrygo caiu no gramado e demonstrou sentir dores, mas optou por permanecer em campo até o apito final.

O atacante havia retornado recentemente após se recuperar de uma tendinite que o afastou por aproximadamente um mês. Ele figurava na lista definitiva de Carlo Ancelotti para o Mundial, e sua ausência abre espaço para que outros atletas disputem uma vaga entre os convocados.

Igor Jesus, João Pedro e Endrick aparecem como possíveis beneficiados pela oportunidade, ainda que possuam características distintas dentro de campo.

Para o Real Madrid, a baixa também representa um problema importante. O setor ofensivo já enfrenta dificuldades para a próxima rodada do Campeonato Espanhol, em que o time terá pela frente o Celta de Vigo, nesta sexta-feira (6), já que Mbappé segue em recuperação de lesão, enquanto Mastantuono está suspenso após expulsão na partida anterior.

