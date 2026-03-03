Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol

Clubes defendem a praticidade e a redução de custos, enquanto atletas e profissionais de saúde alertam para possíveis prejuízos ao desempenho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:00

Especialista aponta efeitos do gramado sintético nas articulações e na carreira esportiva
Especialista aponta efeitos do gramado sintético nas articulações e na carreira esportiva Crédito: Divulgação

O avanço do uso de gramados sintéticos em estádios e centros de treinamento tem intensificado o debate no futebol brasileiro e internacional. Clubes defendem a praticidade e a redução de custos, enquanto atletas e profissionais de saúde alertam para possíveis prejuízos ao desempenho e, principalmente, para o aumento do risco de lesões.

O tema ganhou novo capítulo após o Flamengo protocolar junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma sugestão de melhoria para os gramados do país até 2029, com a proposta de transição gradativa dos campos sintéticos para os naturais ou híbridos.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

A discussão não é apenas estética ou financeira. Estudos apontam que o tipo de piso interfere diretamente na biomecânica do atleta. No gramado sintético, a superfície tende a ser mais rígida e uniforme, o que altera a forma como o pé interage com o solo durante corridas, arrancadas e mudanças bruscas de direção, movimentos constantes no futebol profissional

Segundo o ortopedista Leandro Cardoso Guimarães de Aguiar, especialista em joelho do Centro Integrado da Coluna Vertebral (CICV), o impacto acumulado é um dos principais pontos de atenção. “O gramado sintético oferece menor capacidade de absorção de impacto em comparação ao natural. Com isso, a sobrecarga é transferida para as articulações, especialmente joelhos, tornozelos e quadris, aumentando o risco de lesões por esforço repetitivo”, explica.

Outro fator relevante é o atrito. Em campos sintéticos, a aderência excessiva entre a chuteira e o piso pode dificultar o giro natural do corpo. “Quando o pé ‘trava’ no solo e o corpo continua o movimento, há um aumento significativo das forças de torção sobre o joelho, o que pode favorecer lesões ligamentares, como as do ligamento cruzado anterior”, destaca Leandro Aguiar

LEIA MAIS 

Cidade baiana sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil

Ex-Bahia estreia com derrota por novo clube em clássico tradicional

Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Além dos efeitos a curto prazo, o uso contínuo desse tipo de superfície também levanta preocupações a longo prazo. “Atletas que treinam e jogam com frequência em gramados sintéticos podem desenvolver dores crônicas, desgaste precoce da cartilagem e tendinopatias. Não é algo que aparece de um dia para o outro, mas que se constrói ao longo da carreira”, alerta o especialista.

Já os gramados naturais, quando bem cuidados, tendem a oferecer melhor absorção de impacto e permitir movimentos mais próximos do padrão fisiológico do corpo humano. Os campos híbridos, que combinam grama natural com fibras sintéticas, surgem como uma alternativa intermediária, buscando maior durabilidade sem abrir mão de características biomecânicas mais favoráveis ao atleta

Para o ortopedista, a iniciativa de discutir melhorias nos gramados é um passo importante. “Pensar na padronização e na qualidade dos campos é pensar na saúde do jogador. A transição para gramados naturais ou híbridos pode representar menos lesões, maior longevidade esportiva e melhor desempenho em campo”, conclui Aguiar.

Mais recentes

Imagem - Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória
Imagem - Cidade baiana sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil

Cidade baiana sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil
Imagem - Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
01

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro
03

Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
04

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido