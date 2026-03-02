INTERDITADA

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Local foi interditado após denúncias; Clivan diz que segue protocolos de segurança

Ao menos quatro pessoas perderam a visão de um dos olhos após participarem de um mutirão de cirurgias de catarata em uma clínica oftalmológica de Salvador. A Clivan, localizada na Avenida Garibaldi, foi interditada após as denúncias.

Outros 34 pacientes relataram complicações nos olhos após serem submetidos ao procedimento, segundo informações da TV Bahia. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a interdição do estabelecimento e disse que suspendeu o convênio da unidade com a Prefeitura. A pasta ressalta ainda que a clínica está "devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente".

Sobre as denúncias, a Clivan afirma, em nota, que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram seguidos desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes.

"A clínica realiza mais de oito mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio", acrescentou. A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Denúncias

Os pacientes relataram problemas de visão após a realização do procedimento. De acordo com a advogada Eveline Santos, que representa um dos pacientes, seu assistido apresenta um quadro de saúde grave.

"O estado do meu assistido é significativamente grave. Ele realizou a primeira cirurgia sem intercorrências, voltou na última quinta-feira (26) para realizar a segunda cirurgia no mutirão. Na sexta-feira (27), ele começou a apresentar intercorrências", relatou, em entrevista à TV Bahia, nesta segunda-feira (2).

Segundo Eveline, o paciente foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) no domingo (1º). "Os médicos fizeram a intervenção utilizando antibióticos para controlar a bactéria diagnosticada, mas, infelizmente, hoje pela manhã ele perdeu a visão de um dos olhos devido ao risco de a bactéria se espalhar e causar lesão cerebral", disse.

O que diz a clínica

"A Clínica de Oftalmologia esclarece as informações relacionadas a intercorrências registradas no pós-operatório de cirurgias de catarata realizadas na última semana.

Ressaltamos que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico, em conformidade com as normas médicas vigentes.

A Clínica realiza mais de 8 mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio.

Reiteramos nosso compromisso com a saúde, o bem-estar e a transparência no atendimento aos pacientes, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e assegurando que todos continuem sendo acompanhados de forma responsável e humanizada.