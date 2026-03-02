INTERDIÇÃO

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Clínica Clivan está localizada na Avenida Garibaldi

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:51

Clínica Clivan Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Clínica Clivan, localizada na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi interditada nesta segunda-feira (2) após denúncias de pacientes que realizaram cirurgias de catarata no local. As informações são da TV Bahia.

Os pacientes relataram problemas de visão após a realização do procedimento. De acordo com a advogada Eveline Santos, que representa um dos pacientes, seu assistido apresenta um quadro de saúde grave.

"O estado do meu assistido é significativamente grave. Ele realizou a primeira cirurgia sem intercorrências, voltou na última quinta-feira (26) para realizar a segunda cirurgia no mutirão. Na sexta-feira (27), ele começou a apresentar intercorrências", relatou, em entrevista à TV Bahia, na manhã desta segunda.

Doenças oftalmológicas (nos olhos) 1 de 5

Segundo Eveline, o paciente foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) no domingo (1º). "Os médicos fizeram a intervenção utilizando antibióticos para controlar a bactéria diagnosticada, mas, infelizmente, hoje pela manhã ele perdeu a visão de um dos olhos devido ao risco de a bactéria se espalhar e causar lesão cerebral", disse.

Na tarde desta segunda, ele passará por uma cirurgia de remoção do globo ocular e instalação de uma prótese.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, além da interdição, suspendeu o convênio da unidade com a prefeitura. Também informou que a Clínica Clivan encontra-se devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente.

No âmbito da Vigilância Sanitária, foram adotadas as seguintes providências cautelares:

Suspensão cautelar do alvará sanitário;

Interdição temporária dos serviços relacionados aos procedimentos em apuração;

Instauração de processo administrativo sanitário para verificação das condições de funcionamento e conformidade com as normas vigentes;

Notificação ao Ministério Público e ao Cremeb para acompanhamento nas esferas cabíveis.