Defesa Civil de Salvador reavalia prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep

Prédio fica na Rua Elisiário Silveira Andrade, no Conjunto dos Bancários

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:08

Imóvel que incendiou no Stiep
Imóvel que incendiou no Stiep Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza, nesta segunda-feira (2), uma nova avaliação estrutural do prédio localizado na Rua Elisiário Silveira Andrade, no Conjunto dos Bancários, bairro do Stiep. O edifício foi atingido por uma explosão seguida de incêndio na última sexta (27).

De acordo com a pasta municipal, a vistoria ocorre com o acompanhamento de um engenheiro estruturalista responsável por emitir parecer técnico sobre as condições da edificação.

No domingo (1º), a Codesal e o Corpo de Bombeiros constataram, depois do rescaldo, que o lado direito do bloco 105A teve o segundo e o terceiro andares comprometidos, sendo necessária a demolição parcial dessas áreas. Segundo avaliação inicial, ainda a ser confirmada pelo laudo do técnico estruturalista, parte da estrutura do prédio poderá ser preservada apesar dos danos.

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Gato desapareceu durante explosão que aconteceu nesta sexta-feira (27) por Reprodução e Sora Maia/CORREIO
A remoção das partes instáveis já está sendo executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), como medida de reforço à segurança dos moradores das torres vizinhas 105C e 105D.

A Prefeitura presta a assistência necessária por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e secretarias de Promoção Social (Sempre), Manutenção (Seman) e Desenvolvimento Urbano (Sedur), garantindo o isolamento da área, a limpeza do entorno, áreas comuns e apartamentos atingidos, a implantação de corredor de proteção e a retirada das estruturas comprometidas. A Codesal segue monitorando a situação e adotando todas as providências necessárias.mês de abril, com a Semana

Salvador Stiep

