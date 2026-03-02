Defesa Civil de Salvador reavalia prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de março de 2026 às 12:08
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza, nesta segunda-feira (2), uma nova avaliação estrutural do prédio localizado na Rua Elisiário Silveira Andrade, no Conjunto dos Bancários, bairro do Stiep. O edifício foi atingido por uma explosão seguida de incêndio na última sexta (27).
De acordo com a pasta municipal, a vistoria ocorre com o acompanhamento de um engenheiro estruturalista responsável por emitir parecer técnico sobre as condições da edificação.
No domingo (1º), a Codesal e o Corpo de Bombeiros constataram, depois do rescaldo, que o lado direito do bloco 105A teve o segundo e o terceiro andares comprometidos, sendo necessária a demolição parcial dessas áreas. Segundo avaliação inicial, ainda a ser confirmada pelo laudo do técnico estruturalista, parte da estrutura do prédio poderá ser preservada apesar dos danos.
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep
A remoção das partes instáveis já está sendo executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), como medida de reforço à segurança dos moradores das torres vizinhas 105C e 105D.
A Prefeitura presta a assistência necessária por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e secretarias de Promoção Social (Sempre), Manutenção (Seman) e Desenvolvimento Urbano (Sedur), garantindo o isolamento da área, a limpeza do entorno, áreas comuns e apartamentos atingidos, a implantação de corredor de proteção e a retirada das estruturas comprometidas. A Codesal segue monitorando a situação e adotando todas as providências necessárias.mês de abril, com a Semana