VISTORIA

Defesa Civil de Salvador reavalia prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep

Prédio fica na Rua Elisiário Silveira Andrade, no Conjunto dos Bancários

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:08

Imóvel que incendiou no Stiep Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza, nesta segunda-feira (2), uma nova avaliação estrutural do prédio localizado na Rua Elisiário Silveira Andrade, no Conjunto dos Bancários, bairro do Stiep. O edifício foi atingido por uma explosão seguida de incêndio na última sexta (27).

De acordo com a pasta municipal, a vistoria ocorre com o acompanhamento de um engenheiro estruturalista responsável por emitir parecer técnico sobre as condições da edificação.

No domingo (1º), a Codesal e o Corpo de Bombeiros constataram, depois do rescaldo, que o lado direito do bloco 105A teve o segundo e o terceiro andares comprometidos, sendo necessária a demolição parcial dessas áreas. Segundo avaliação inicial, ainda a ser confirmada pelo laudo do técnico estruturalista, parte da estrutura do prédio poderá ser preservada apesar dos danos.

A remoção das partes instáveis já está sendo executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), como medida de reforço à segurança dos moradores das torres vizinhas 105C e 105D.