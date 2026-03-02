Acesse sua conta
Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Aviso do Inmet prevê risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos até esta segunda-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:32

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros
Inmet emite alerta de chuva  Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível máximo de severidade, para 392 municípios da Bahia em razão do acumulado expressivo de chuvas. O aviso de grande perigo teve início às 10h33 do dia 28 de fevereiro e segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (2).

Segundo o órgão meteorológico, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou volumes acima de 100 milímetros por dia. O cenário representa grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas classificadas como vulneráveis.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
Entre as orientações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de movimentação em encostas, permanecer em local abrigado e, em caso de inundação, proteger pertences da água com o uso de sacos plásticos.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As autoridades reforçam a importância de acompanhar os boletins oficiais e evitar áreas de risco durante o período de vigência do alerta.

Para conferir lista completa, clique aqui. 

