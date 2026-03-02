TEMPORAL

Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Aviso do Inmet prevê risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos até esta segunda-feira (2)

Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:32

Inmet emite alerta de chuva Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível máximo de severidade, para 392 municípios da Bahia em razão do acumulado expressivo de chuvas. O aviso de grande perigo teve início às 10h33 do dia 28 de fevereiro e segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (2).

Segundo o órgão meteorológico, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou volumes acima de 100 milímetros por dia. O cenário representa grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas classificadas como vulneráveis.

Entre as orientações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de movimentação em encostas, permanecer em local abrigado e, em caso de inundação, proteger pertences da água com o uso de sacos plásticos.