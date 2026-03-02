Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de março de 2026 às 06:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, o nível máximo de severidade, para 392 municípios da Bahia em razão do acumulado expressivo de chuvas. O aviso de grande perigo teve início às 10h33 do dia 28 de fevereiro e segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (2).
Segundo o órgão meteorológico, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou volumes acima de 100 milímetros por dia. O cenário representa grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas classificadas como vulneráveis.
O que fazer durante o temporal?
Entre as orientações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de movimentação em encostas, permanecer em local abrigado e, em caso de inundação, proteger pertences da água com o uso de sacos plásticos.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As autoridades reforçam a importância de acompanhar os boletins oficiais e evitar áreas de risco durante o período de vigência do alerta.