Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP

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Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:27
O líder de uma facção criminosa preso na Bolívia durante a Operação Artemis, iniciada na madrugada deste domingo (10), é apontado pelas autoridades como responsável pelo envio de drogas e armas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
A captura foi realizada em uma ação conjunta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da força antidrogas boliviana FELCN.
Momento da prisão do casal
O criminoso e a esposa dele seguem custodiados no país vizinho. Segundo a SSP-BA, a Interpol ficará responsável pelo processo de extradição do casal para o Brasil, após alinhamento com as forças de segurança baianas.
De acordo com as investigações, os dois possuíam mandados de prisão em aberto e chegaram a passar pela capital boliviana, La Paz, antes de serem interceptados em Santa Cruz de La Sierra.
As forças de segurança também realizam operações em diferentes cidades baianas para localizar comparsas ligados ao casal preso. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do telefone 181, canal do Disque Denúncia da SSP.