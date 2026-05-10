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Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP

Casal capturado durante a Operação Artemis será extraditado para o Brasil com apoio da Interpol

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:27

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

O líder de uma facção criminosa preso na Bolívia durante a Operação Artemis, iniciada na madrugada deste domingo (10), é apontado pelas autoridades como responsável pelo envio de drogas e armas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

A captura foi realizada em uma ação conjunta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da força antidrogas boliviana FELCN.

Momento da prisão do casal

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção e mulher são presos em operação por Alberto Maraux/SSP
Ficco e PF participaram da ação por Alberto Maraux/SSP
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Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução

O criminoso e a esposa dele seguem custodiados no país vizinho. Segundo a SSP-BA, a Interpol ficará responsável pelo processo de extradição do casal para o Brasil, após alinhamento com as forças de segurança baianas.

De acordo com as investigações, os dois possuíam mandados de prisão em aberto e chegaram a passar pela capital boliviana, La Paz, antes de serem interceptados em Santa Cruz de La Sierra.

As forças de segurança também realizam operações em diferentes cidades baianas para localizar comparsas ligados ao casal preso. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do telefone 181, canal do Disque Denúncia da SSP.

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