SEGURANÇA

Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP

Casal capturado durante a Operação Artemis será extraditado para o Brasil com apoio da Interpol

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:27

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

O líder de uma facção criminosa preso na Bolívia durante a Operação Artemis, iniciada na madrugada deste domingo (10), é apontado pelas autoridades como responsável pelo envio de drogas e armas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

A captura foi realizada em uma ação conjunta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da força antidrogas boliviana FELCN.

Momento da prisão do casal 1 de 6

O criminoso e a esposa dele seguem custodiados no país vizinho. Segundo a SSP-BA, a Interpol ficará responsável pelo processo de extradição do casal para o Brasil, após alinhamento com as forças de segurança baianas.

De acordo com as investigações, os dois possuíam mandados de prisão em aberto e chegaram a passar pela capital boliviana, La Paz, antes de serem interceptados em Santa Cruz de La Sierra.