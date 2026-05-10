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Líder de facção da Bahia e esposa são presos em operação na Bolívia

Criminoso apontado como responsável por tráfico de drogas, armas e homicídios atuava em Salvador e no interior baiano;

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:44

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

Uma operação internacional realizada na madrugada deste domingo (10) resultou na prisão, na Bolívia, de um líder de facção criminosa com atuação em diferentes regiões da Bahia e também no Rio de Janeiro. A ação contou com trabalho de inteligência integrado entre a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Federal, Polícia Civil, por meio do Draco, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

O suspeito foi localizado escondido na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra. De acordo com as investigações, ele é apontado como responsável por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Momento da prisão do casal

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção e mulher são presos em operação por Alberto Maraux/SSP
Ficco e PF participaram da ação por Alberto Maraux/SSP
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Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução

Segundo as autoridades, a atuação da facção era concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia.

A esposa do investigado também foi presa durante a operação. Conforme a SSP-BA, ela seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo WErner, celebrou a ação e disse que a polícia baiana não tem "fronteiras para combater o crime organizado". O secretário informou ainda que novas operações seguem em andamento em diferentes cidades baianas para localizar e prender outros integrantes da facção. “Informações sobre esses criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.”, completou Werner.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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