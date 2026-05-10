CRIME

Líder de facção da Bahia e esposa são presos em operação na Bolívia

Criminoso apontado como responsável por tráfico de drogas, armas e homicídios atuava em Salvador e no interior baiano;

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:44

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

Uma operação internacional realizada na madrugada deste domingo (10) resultou na prisão, na Bolívia, de um líder de facção criminosa com atuação em diferentes regiões da Bahia e também no Rio de Janeiro. A ação contou com trabalho de inteligência integrado entre a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Federal, Polícia Civil, por meio do Draco, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

O suspeito foi localizado escondido na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra. De acordo com as investigações, ele é apontado como responsável por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Momento da prisão do casal 1 de 6

Segundo as autoridades, a atuação da facção era concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia.

A esposa do investigado também foi presa durante a operação. Conforme a SSP-BA, ela seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo WErner, celebrou a ação e disse que a polícia baiana não tem "fronteiras para combater o crime organizado". O secretário informou ainda que novas operações seguem em andamento em diferentes cidades baianas para localizar e prender outros integrantes da facção. “Informações sobre esses criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.”, completou Werner.