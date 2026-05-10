SORTE GRANDE

Duas apostas de Salvador ganham quase R$ 180 mil na Mega-Sena

Prêmio principal acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.005

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:10

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Duas apostas feitas em Salvador acertaram cinco dezenas no concurso 3.005 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (9), em São Paulo, e faturaram juntas quase R$ 180 mil.

Uma das apostas vencedoras foi registrada na Loteria Salvador Trade. O jogo simples, com seis números, garantiu prêmio de R$ 59.801,78 para um único apostador.

Já a segunda aposta premiada saiu da Sorte Fácil. O bolão, com sete dezenas e participação de 10 cotas, faturou R$ 119.603,50. Segundo o detalhamento da Caixa, o grupo teve dois ganhadores.

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As dezenas sorteadas foram: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60.

Ninguém acertou os seis números e, por isso, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio pague cerca de R$ 52 milhões.

Ao todo, 39 apostas em todo o país acertaram a quina e cada uma recebeu R$ 59.801,78. Outras 2.904 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.323,82.

Em todo o país, 39 apostas acertaram a quina e garantiram R$ 59.801,78 cada. Já a quadra teve 2.904 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.323,82.

Na Bahia, 116 apostas também acertaram quatro números no concurso e garantiram prêmios a partir de R$ 1.323,82. Só em Salvador, foram 39 apostas vencedoras na quadra, registradas em lotéricas físicas, bolões e canais eletrônicos da Caixa. Também houve ganhadores em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro, Eunápolis, Itabuna, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus, entre outros municípios baianos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados.