VIOLÊNCIA

Mulher é morta a facadas pelo irmão enquanto dormia no interior da Bahia

: Suspeito de 39 anos foi preso em flagrante após ser encontrado por policiais militares enquanto era agredido por populares

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:01

Jéssica Rangel da Silva foi morta pelo irmão Silvestre Crédito: Reprodução

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a facadas na manhã deste sábado (9), em Itaberaba, no interior da Bahia. O principal suspeito do crime é o próprio irmão da vítima, identificado como Silvestre Rangel da Silva, de 39 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jéssica Rangel da Silva. Informações de testemunhas apontam que ela estava dormindo no momento em que foi atacada pelo irmão.

Jéssica chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado por equipes da Polícia Militar enquanto era agredido por populares. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

A Polícia Civil informou que foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. Também não há detalhes sobre o que teria motivado o crime.