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Rapaz de 19 anos morto durante ação policial em Valéria tentava proteger a mãe, diz família

Familiares afirmam que jovem foi baleado após reagir a invasão de homem armado à casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:17

Lucas Mendes de Jesus
Lucas Mendes de Jesus Crédito: Reprodução

A morte de um jovem de 19 anos durante uma operação policial em Valéria, na noite de sexta-feira (8), provocou revolta entre moradores e familiares da vítima. Segundo a família de Lucas Mendes de Jesus, ele foi baleado ao tentar defender a mãe de um homem armado que havia invadido a residência da família.

O caso aconteceu em meio a uma troca de tiros no bairro. Conforme informou a Polícia Civil, dois suspeitos entraram em uma casa, fizeram moradores reféns e atiraram contra equipes policiais que atuavam na ocorrência.

Lucas foi morto em casa

Lucas Mendes de Jesus por Reprodução
Lucas Mendes de Jesus por Reprodução
Protesto após morte em Valéria por Reprodução
Protesto após morte em Valéria por Reprodução
Protesto após morte em Valéria por Reprodução
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Lucas Mendes de Jesus por Reprodução

Os parentes de Lucas, porém, apresentam outra versão. Eles afirmam que apenas um homem armado invadiu o imóvel onde estavam a mãe do jovem, os irmãos dele e um amigo da família. Ainda segundo os relatos, o suspeito encostou uma arma na cabeça da mulher.

Nesse momento, Lucas teria tentado intervir para proteger a mãe. Durante a ação, ele e o invasor foram atingidos pelos disparos e morreram no local. “Quando começou o tiroteio, a gente se jogou no chão e colocou o sofá na porta. Eu e meu filho ficamos segurando o sofá para tentar se proteger”, contou a mãe do rapaz em entrevista à TV Aratu.  “Ele colocou a arma para dentro de casa, mandando abrir a porta. Fez a gente de refém. Meu filho estava no fundo, eu na frente e o bandido no meio. Nós ficamos encurralados”, lamentou. 

Ainda de acordo com a mãe, o primeiro alvo da polícia teria sido o próprio filho dela, não o homem que fez a família refém. “O quarto está todo crivado de bala. Meu filho foi morto primeiro que o bandido”.

A ocorrência também deixou o policial militar Ramon Santos Nascimento ferido. O agente foi baleado na mão e no abdômen e recebeu atendimento de colegas da corporação. O estado de saúde dele não foi informado.

Versão policial

Na manhã deste sábado (9), familiares e amigos do jovem fizeram uma manifestação em Valéria. O grupo queimou pneus e interditou parte das ruas do bairro. 

Em nota, a Polícia Militar diz que equipes da 31ª CIPM realizavam patrulhamento na Rua Tânia Duran, na localidade da Bolachinha, quando foram recebidas a tiros por homens armados. Os PMs reagiram e os suspeitos fugiram, momento em que invadiram uma residência e continuaram atirando contra os policiais.

Na troca de tiros, um PM foi baleado. Ele foi identificado como Ramon Santos Nascimentos. Atingido na mão e no abdômen, ele foi socorrido ao Hospital do Subúrbio. Na casa, dois homens feridos foram encontrados após o fim do tiroteio, diz a PM. Ambos foram encaminhados para hospital, mas não resistiram.

Uma arma de fogo e porções de droga foram apreendidas. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

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