VIOLÊNCIA

Rapaz de 19 anos morto durante ação policial em Valéria tentava proteger a mãe, diz família

Familiares afirmam que jovem foi baleado após reagir a invasão de homem armado à casa

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:17

Lucas Mendes de Jesus Crédito: Reprodução

A morte de um jovem de 19 anos durante uma operação policial em Valéria, na noite de sexta-feira (8), provocou revolta entre moradores e familiares da vítima. Segundo a família de Lucas Mendes de Jesus, ele foi baleado ao tentar defender a mãe de um homem armado que havia invadido a residência da família.

O caso aconteceu em meio a uma troca de tiros no bairro. Conforme informou a Polícia Civil, dois suspeitos entraram em uma casa, fizeram moradores reféns e atiraram contra equipes policiais que atuavam na ocorrência.

Lucas foi morto em casa 1 de 5

Os parentes de Lucas, porém, apresentam outra versão. Eles afirmam que apenas um homem armado invadiu o imóvel onde estavam a mãe do jovem, os irmãos dele e um amigo da família. Ainda segundo os relatos, o suspeito encostou uma arma na cabeça da mulher.

Nesse momento, Lucas teria tentado intervir para proteger a mãe. Durante a ação, ele e o invasor foram atingidos pelos disparos e morreram no local. “Quando começou o tiroteio, a gente se jogou no chão e colocou o sofá na porta. Eu e meu filho ficamos segurando o sofá para tentar se proteger”, contou a mãe do rapaz em entrevista à TV Aratu. “Ele colocou a arma para dentro de casa, mandando abrir a porta. Fez a gente de refém. Meu filho estava no fundo, eu na frente e o bandido no meio. Nós ficamos encurralados”, lamentou.

Ainda de acordo com a mãe, o primeiro alvo da polícia teria sido o próprio filho dela, não o homem que fez a família refém. “O quarto está todo crivado de bala. Meu filho foi morto primeiro que o bandido”.

A ocorrência também deixou o policial militar Ramon Santos Nascimento ferido. O agente foi baleado na mão e no abdômen e recebeu atendimento de colegas da corporação. O estado de saúde dele não foi informado.

Versão policial

Na manhã deste sábado (9), familiares e amigos do jovem fizeram uma manifestação em Valéria. O grupo queimou pneus e interditou parte das ruas do bairro.

Em nota, a Polícia Militar diz que equipes da 31ª CIPM realizavam patrulhamento na Rua Tânia Duran, na localidade da Bolachinha, quando foram recebidas a tiros por homens armados. Os PMs reagiram e os suspeitos fugiram, momento em que invadiram uma residência e continuaram atirando contra os policiais.

Na troca de tiros, um PM foi baleado. Ele foi identificado como Ramon Santos Nascimentos. Atingido na mão e no abdômen, ele foi socorrido ao Hospital do Subúrbio. Na casa, dois homens feridos foram encontrados após o fim do tiroteio, diz a PM. Ambos foram encaminhados para hospital, mas não resistiram.