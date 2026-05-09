VIOLÊNCIA

PM é baleado e dois homens são mortos em Salvador

Tiroteio ocorreu no bairro de Valéria

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:15

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar foi baleado e dois homens morreram durante uma troca de tiros na noite desta sexta-feira (8). O tiroteio ocorreu na Rua Tânia Duran, na localidade conhecida como Bolachinha, no bairro de Valéria, em Salvador.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando teriam sido alvo de disparos efetuados por um grupo de homens armados.

Os suspeitos fugiram, invadiram uma casa e mantiveram moradores sob ameaça, segundo a corporação. De acordo com a PM, os indivíduos continuaram atirando contra as equipes policiais e atingiram um policial militar na mão e no abdômen. O agente foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico.

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Dois homens, cujas identidades não foram divulgadas, foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Em nota, a PM afirmou o caso será apurado pela Polícia Civil e acompanhado administrativamente pelos órgãos competentes da instituição, conforme os protocolos legais vigentes.

"Os policiais militares envolvidos na ocorrência serão submetidos ao Programa de Acompanhamento Psicossocial da Corporação, conforme previsto nos protocolos institucionais aplicáveis a ocorrências com resultado morte por intervenção legal de agente de segurança pública", declarou.