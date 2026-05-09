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PM é baleado e dois homens são mortos em Salvador

Tiroteio ocorreu no bairro de Valéria

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:15

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar foi baleado e dois homens morreram durante uma troca de tiros na noite desta sexta-feira (8). O tiroteio ocorreu na Rua Tânia Duran, na localidade conhecida como Bolachinha, no bairro de Valéria, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando teriam sido alvo de disparos efetuados por um grupo de homens armados.

Os suspeitos fugiram, invadiram uma casa e mantiveram moradores sob ameaça, segundo a corporação. De acordo com a PM, os indivíduos continuaram atirando contra as equipes policiais e atingiram um policial militar na mão e no abdômen. O agente foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

Dois homens, cujas identidades não foram divulgadas, foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. 

Em nota, a PM afirmou o caso será apurado pela Polícia Civil e acompanhado administrativamente pelos órgãos competentes da instituição, conforme os protocolos legais vigentes.

"Os policiais militares envolvidos na ocorrência serão submetidos ao Programa de Acompanhamento Psicossocial da Corporação, conforme previsto nos protocolos institucionais aplicáveis a ocorrências com resultado morte por intervenção legal de agente de segurança pública", declarou.

Na ação, foram apreendidas uma arma de fogo e porções de droga. Todo o material foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo registro e apuração da ocorrência. O policiamento foi reforçado na região. 

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