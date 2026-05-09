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Idoso é preso por estupro e morte de bebê de um ano na Bahia; mãe também foi detida

As prisões ocorreram na tarde desta sexta-feira (8), em Antônio Gonçalves

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:48

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Um homem de 62 anos e uma mulher de 18 anos foram presos na cidade de Antônio Gonçalves, no centro-norte da Bahia. Eles são investigados pelo estupro e morte de uma criança de apenas um ano. As prisões ocorreram na tarde desta sexta-feira (8).

A criança morreu na última quinta-feira (7), em uma unidade de saúde. Segundo as investigações, a mãe da vítima, a jovem de 18 anos, teria asfixiado a criança durante a amamentação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança para a unidade de saúde, onde ela posteriormente faleceu.

De acordo com a polícia, o homem, que seria conhecido da mãe da vítima, cometeu violência sexual contra a criança. A mãe teria omitido o crime e a identidade do suspeito.