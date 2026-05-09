ACIDENTE

Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia

Fornecimento de energia na região precisou ser suspenso por cerca de cinco minutos em Ipirá

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 15:25

Homem morre após descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem morreu na cidade de Ipirá, no centro-norte da Bahia, após sofrer uma descarga elétrica. Ele estava em uma subestação de energia e tentava furtar cabos quando o acidente ocorreu, na noite desta sexta-feira (8).

A vítima foi identificada como Ranael Silva Sampaio, de 43 anos, conhecido como Dim. Segundo informações, o acidente aconteceu durante a tentativa de furto de cabos de um transformador de alta potência da Neoenergia Coelba.

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Em nota, a companhia lamentou a morte do homem. “A Neoenergia Coelba se solidariza com os familiares da vítima e reforça que somente pessoas autorizadas podem acessar as subestações da distribuidora”, informou.

Por causa da ocorrência, o fornecimento de energia na região precisou ser suspenso por cerca de cinco minutos para permitir o acesso seguro das autoridades ao local do acidente.

A distribuidora também ressaltou os riscos da aproximação de fios de alta tensão sem autorização e preparo adequado. “O local é energizado e representa risco elevado para quem invadir a estrutura. Além disso, o manejo da fiação de energia só deve ser feito por profissionais da concessionária”, destacou.