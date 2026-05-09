Homem morre após sofrer descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de maio de 2026 às 15:25
Um homem morreu na cidade de Ipirá, no centro-norte da Bahia, após sofrer uma descarga elétrica. Ele estava em uma subestação de energia e tentava furtar cabos quando o acidente ocorreu, na noite desta sexta-feira (8).
A vítima foi identificada como Ranael Silva Sampaio, de 43 anos, conhecido como Dim. Segundo informações, o acidente aconteceu durante a tentativa de furto de cabos de um transformador de alta potência da Neoenergia Coelba.
Homem morre após descarga elétrica ao tentar furtar cabos de energia na Bahia
Em nota, a companhia lamentou a morte do homem. “A Neoenergia Coelba se solidariza com os familiares da vítima e reforça que somente pessoas autorizadas podem acessar as subestações da distribuidora”, informou.
Por causa da ocorrência, o fornecimento de energia na região precisou ser suspenso por cerca de cinco minutos para permitir o acesso seguro das autoridades ao local do acidente.
A distribuidora também ressaltou os riscos da aproximação de fios de alta tensão sem autorização e preparo adequado. “O local é energizado e representa risco elevado para quem invadir a estrutura. Além disso, o manejo da fiação de energia só deve ser feito por profissionais da concessionária”, destacou.
O corpo da vítima foi sepultado na manhã deste sábado (9), no Cemitério Jardim da Saudade, em Ipirá.