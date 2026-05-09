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Salvador tem 13 praias impróprias para banho neste fim de semana; veja lista completa

Boletim aponta melhora nas condições do mar na capital baiana, mas 13 trechos seguem impróprios para banhistas

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:47

Praia do Canta Galo está liberada para banho Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta sexta-feira (8), o novo Boletim de Balneabilidade com as condições das praias de Salvador e do litoral baiano para este fim de semana. Segundo o levantamento, 24 praias da capital estão próprias para banho, enquanto 13 trechos seguem classificados como impróprios.

A análise é feita com base na concentração da bactéria Escherichia coli (E.coli) nas amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas. As praias são consideradas próprias quando os índices permanecem dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Em Salvador, o novo boletim aponta uma melhora significativa em relação à semana anterior. Estão liberados para banho trechos das praias de Tubarão, Roma, Canta Galo, Porto da Barra, Santa Maria, Farol da Barra (em dois pontos), Ondina (em dois pontos), um trecho do Rio Vermelho próximo a Igreja de Nossa Senhora de Santana, Buracão, Amaralina (em dois pontos), Pituba (em dois pontos), Armação, Placaford, Itapuã (em dois pontos), Farol de Itapuã, Stella Mares e Praia do Flamengo (em dois pontos).

Por outro lado, seguem impróprios para banho os trechos de São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Contorno, um trecho do Rio Vermelho próximo à Rua Bartolomeu de Gusmão, Boca do Rio, Corsário, Patamares e um trecho da orla de Itapuã, na altura do Costa Verde Tennis Clube.

Segundo o Inema, a classificação de impropriedade costuma estar associada à influência de esgoto, canais urbanos e águas contaminadas que chegam ao mar, principalmente após períodos de chuva.

O órgão também alerta que, mesmo em praias classificadas como próprias, é recomendável evitar o banho durante e logo após chuvas intensas, já que o escoamento das galerias pluviais pode elevar temporariamente os níveis de contaminação da água.

Além disso, o instituto orienta que banhistas evitem áreas próximas a saídas de esgoto, desembocaduras de rios e locais com manchas ou alteração na coloração da água.