POLÍCIA

Suspeito de participar de tentativa de assalto que causou morte de motociclista em Salvador é preso

Homem de 19 anos procurou delegacia para registrar falso furto de moto, mas acabou confessando participação no crime, segundo a polícia

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:51

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte da motociclista Camila dos Santos Souza, de 30 anos, em Salvador. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba.

Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente de trânsito. No entanto, testemunhas relataram à polícia que a vítima estava sendo perseguida por duas motocicletas antes de perder o controle do veículo, cair e morrer.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba 1 de 6

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Adriel de Jesus Alves, foi preso ainda na sexta-feira (8), menos de 24 horas após o crime. Ele compareceu à delegacia acompanhado da avó para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta.

Durante o atendimento, porém, os policiais perceberam contradições no relato apresentado. De acordo com a investigação, o jovem acabou confessando que a comunicação de furto era falsa e admitiu que a motocicleta havia sido usada na ação criminosa. Ainda conforme o depoimento à polícia, Adriel informou que, após a tentativa de assalto, a moto foi escondida por um colega.

No endereço informado por ele, policiais encontraram diversas placas de motocicletas, ferramentas e uma mochila usada por entregadores de aplicativo. Todo o material foi apreendido. O caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.