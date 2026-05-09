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Suspeito de participar de tentativa de assalto que causou morte de motociclista em Salvador é preso

Homem de 19 anos procurou delegacia para registrar falso furto de moto, mas acabou confessando participação no crime, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:51

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho
Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte da motociclista Camila dos Santos Souza, de 30 anos, em Salvador. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba.

Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente de trânsito. No entanto, testemunhas relataram à polícia que a vítima estava sendo perseguida por duas motocicletas antes de perder o controle do veículo, cair e morrer.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba

Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução
Mulher sofreu acidente de moto por Reprodução/TV bahia
Itens da bolsa da motociclista ficaram no chão por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Nada foi levado por Reprodução/TV Bahia
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Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Adriel de Jesus Alves, foi preso ainda na sexta-feira (8), menos de 24 horas após o crime. Ele compareceu à delegacia acompanhado da avó para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta.

Durante o atendimento, porém, os policiais perceberam contradições no relato apresentado. De acordo com a investigação, o jovem acabou confessando que a comunicação de furto era falsa e admitiu que a motocicleta havia sido usada na ação criminosa. Ainda conforme o depoimento à polícia, Adriel informou que, após a tentativa de assalto, a moto foi escondida por um colega.

No endereço informado por ele, policiais encontraram diversas placas de motocicletas, ferramentas e uma mochila usada por entregadores de aplicativo. Todo o material foi apreendido. O caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Após confessar participação no crime, o suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A polícia segue realizando diligências para localizar os outros envolvidos e esclarecer completamente a dinâmica do caso.

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