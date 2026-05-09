SALVADOR

Avião da Gol sai da pista após pouso em Salvador e pneus ficam 'enterrados' na grama; FOTOS

Aeronave da companhia aérea pousou sob chuva leve e neblina na manhã deste sábado (9); ninguém ficou ferido no incidente

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:31

Avião cargueiro da Gol saiu da pista após pouso em Salvador Crédito: Reprodução

Um avião cargueiro da Gol saiu da pista após pousar no Aeroporto Internacional de Salvador na manhã deste sábado (9). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Fotos feitas no local mostram os pneus da aeronave parcialmente enterrados na grama.

Segundo a companhia aérea, não havia passageiros a bordo no momento do incidente. Apenas os tripulantes estavam na aeronave, e todos saíram sem ferimentos.

Avião cargueiro da Gol saiu da pista após pouso em Salvador 1 de 6

Até o momento, as causas do incidente ainda não foram divulgadas oficialmente. No entanto, no momento do pouso, havia chuva leve e neblina na região, deixando a pista molhada. Casos como esse são conhecidos na aviação como "excursão de pista", quando a aeronave não consegue parar completamente dentro da área destinada para pouso ou decolagem.

Conforme a companhia, o voo G39618 havia saído de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital baiana. Após o pouso, o Boeing 737, fabricado em 2007, acabou ultrapassando os limites da pista e foi parar na área de segurança do aeroporto.

A Vinci Airports, concessionária responsável pela administração do aeroporto de Salvador, informou que a pista auxiliar precisou ser fechada para retirada da aeronave e realização dos trabalhos de investigação.