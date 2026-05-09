TURISMO

Bahia fica fora dos parques nacionais mais visitados, mas cânions do Velho Chico atraem 1,17 milhão de turistas

Levantamento do ICMBio destaca o Monumento Natural do Rio São Francisco, unidade de conservação entre Bahia, Alagoas e Sergipe

Mariana Rios

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:00

Conheça o o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas Crédito: Divulgação

Apesar de não aparecer entre os parques nacionais mais visitados do Brasil em 2025, a Bahia ganhou destaque em outra categoria do levantamento do ICMBio. O Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas e estreou entre as unidades de conservação mais frequentadas do país fora da categoria de parques nacionais.

A unidade de conservação abrange áreas da Bahia, Alagoas e Sergipe, incluindo municípios como Paulo Afonso, Piranhas e Canindé de São Francisco. Entre os principais atrativos estão os cânions do Velho Chico, o lago da Usina de Xingó e sítios arqueológicos com pinturas rupestres.

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