Bahia fica fora dos parques nacionais mais visitados, mas cânions do Velho Chico atraem 1,17 milhão de turistas

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Mariana Rios
Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:00
A unidade de conservação abrange áreas da Bahia, Alagoas e Sergipe, incluindo municípios como Paulo Afonso, Piranhas e Canindé de São Francisco. Entre os principais atrativos estão os cânions do Velho Chico, o lago da Usina de Xingó e sítios arqueológicos com pinturas rupestres.
Conheça o Monumento Natural do Rio São Francisco
O turismo ecológico se consolidou como uma das principais fontes de renda da região, impulsionado principalmente pelos passeios de barco pelo Rio São Francisco. Os roteiros turísticos, que duram em média cinco horas, percorrem paredões rochosos, áreas de vegetação nativa e trechos considerados entre os mais emblemáticos do Velho Chico.