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Bahia fica fora dos parques nacionais mais visitados, mas cânions do Velho Chico atraem 1,17 milhão de turistas

Levantamento do ICMBio destaca o Monumento Natural do Rio São Francisco, unidade de conservação entre Bahia, Alagoas e Sergipe

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10:00

Conheça o Monumento Natural do Rio São Francisco
Conheça o o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas Crédito: Divulgação

Apesar de não aparecer entre os parques nacionais mais visitados do Brasil em 2025, a Bahia ganhou destaque em outra categoria do levantamento do ICMBio. O Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas e estreou entre as unidades de conservação mais frequentadas do país fora da categoria de parques nacionais.

A unidade de conservação abrange áreas da Bahia, Alagoas e Sergipe, incluindo municípios como Paulo Afonso, Piranhas e Canindé de São Francisco. Entre os principais atrativos estão os cânions do Velho Chico, o lago da Usina de Xingó e sítios arqueológicos com pinturas rupestres.

Conheça o Monumento Natural do Rio São Francisco

Conheça o o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas - Foto: Govbr por Divulgação
O Monumento Natural do Rio São Francisco abrange áreas dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe - Foto: Academia da Mineração por Divulgação
Mona do Velho Chico: inclui municípios como Paulo Afonso, Piranhas e Canindé de São Francisco - Foto: Icmbio  por Divulgação
Unidade de conservação reúne alguns dos cenários mais conhecidos do Velho Chico, como os cânions do Rio São Francisco, em Paulo Afonso - Foto: Prefeitura de Paulo Afonso por Divulgação
Entre outras belezas: o lago da Usina de Xingó e sítios arqueológicos com pinturas rupestres - Foto: Nelson Freira/ICMbio por Divulgação
Turismo ecológico se consolidou como uma das principais atividades econômicas da região - Foto: Nelson Freira/ICMbio por Divulgação
Visitantes aproveitam passeios de barco pelas águas do São Francisco em roteiros que costumam durar de cinco horas e percorrem formações rochosas, paredões e áreas de vegetação nativa - Foto: Nelson Freira/ICMbio por Divulgação
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Conheça o o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas - Foto: Govbr por Divulgação

O turismo ecológico se consolidou como uma das principais fontes de renda da região, impulsionado principalmente pelos passeios de barco pelo Rio São Francisco. Os roteiros turísticos, que duram em média cinco horas, percorrem paredões rochosos, áreas de vegetação nativa e trechos considerados entre os mais emblemáticos do Velho Chico.

Tags:

Turismo

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