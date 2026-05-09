EDUCAÇÃO

Estudante de Barreiras fica entre as melhores do Brasil em concurso internacional de redação dos Correios

Baiana de 13 anos conquistou o segundo lugar nacional em competição que discutiu relações humanas no mundo digital

Mariana Rios

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05:00

Criado pela União Postal Universal, o Concurso Internacional de Redação de Cartas busca incentivar a escrita, a criatividade e a reflexão crítica entre crianças e adolescentes Crédito: Freepik

A Bahia está representada no pódio nacional da escrita estudantil. A estudante Luísa Scarpa Zanon, de 13 anos, moradora de Barreiras, no Oeste baiano, conquistou o segundo lugar no 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal e realizado no Brasil pelos Correios.

A competição reuniu estudantes de até 15 anos de todo o Brasil e propôs um tema bastante atual: escrever uma carta sobre a importância das relações humanas em um mundo cada vez mais digital.

A vencedora nacional foi a estudante Liz Medeiros Mota, de 12 anos, moradora de Brasília. Inspirada em Alice no País das Maravilhas, ela fez uma reflexão sobre solidão, superficialidade e a busca por pertencimento nas redes sociais. A aluna e a escola receberão premiações no valor de R$ 7,5 mil e R$ 7.875 mil, respectivamente. A campeã nacional também vai representar o Brasil na etapa internacional do concurso.

Já Luísa será contemplada com prêmio de R$ 6 mil, enquanto a escola levará R$ 6.375 mil, além de certificado e troféu. Ela garantiu lugar no pódio nacional e representou a força da educação do interior baiano em uma das competições estudantis mais tradicionais do mundo. Ela é aluna do 8º ano do Fundamental no Colégio e Curso Gauss, instituição privada.

Além dela, o terceiro lugar ficou com Nina Allers de Freitas, do Colégio Espaço Verde, em Volta Redonda (RJ). Ela ganhou R$ 4,5 mil e R$ 4.875 mil para a escola.

Nesta edição, os Correios também concederão menção honrosa aos alunos e às escolas que conquistaram o 4º lugar, Victor Hugo da Cunha, de 10 anos, da 1ª Escola de Tempo Integral Laudimiro de Jesus Tormin, Luziânia/GO, o 5º lugar, Neianne da Silva Souza, de 15 anos, do Colégio Salesiano São José, Natal/RN e o 6º lugar, João Pedro Weirich Almeida, de 14 anos, do Colégio Farroupilha, Porto Alegre/RS, com a entrega de certificados e um kit especial de selos.

Criado pela União Postal Universal, o Concurso Internacional de Redação de Cartas busca incentivar a escrita, a criatividade e a reflexão crítica entre crianças e adolescentes. No Brasil, a seleção acontece em fases escolar, estadual e nacional.

O país ocupa atualmente a segunda colocação no ranking histórico da competição, atrás apenas da China.

Saiba tudo sobre o Concurso

O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização através da arte epistolar. Incentiva a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Participam estudantes de até 15 anos de idade, previamente selecionados nas etapas nacionais.

No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa - fase internacional - fica a cargo da UPU. A participação se dá por meio das escolas (rede pública e privada), que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas melhores cartas para representá-las.