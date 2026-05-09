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Dia das Mães: 5 presentes de artesanato baiano para celebrar com originalidade

Itens artesanais carregam identidade cultural e surgem como alternativas criativas para presentear na data

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de maio de 2026 às 04:59

Prática do artesanato é passada de geração em geração
Prática do artesanato é passada de geração em geração Crédito: Emerson Ishikawa

A força feminina compõe mais de 75% do artesanato feito na Bahia. Arte que é passada de mães para filhos, deixa uma herança cultural nas famílias e tem o poder de estreitar ainda mais as relações. É o que apontam dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

Além de ser, por si só, um trabalho fortemente familiar, o artesanato tem alternativas diferentes e únicas para presentear no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Pensando nisso, o CORREIO selecionou cinco opções de presentes para inovar na data. Confira:

Veja cinco dicas de presentes para o Dia das Mães

Iemanjá e Oxum em cerâmica - Célia Carneiro - R$ 150 - Podem ser adquiridas no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) por Célia Carneiro/Acervo pessoal
Brinco Parque Marinho - Martha Mazza - R$ 105 - Pode ser adquirido na loja on-line do Artesanato da Bahia por Reprodução
Carteira - Meire Jane - R$ 111 - Pode ser adquirida na loja on-line do Artesanato da Bahia por Reprodução
Kit cumbuca e copos - Andrea Monteiro - R$ 160 - Pode ser adquirido na loja on-line do Artesanato da Bahia por Reprodução
Lamparina - Ana Maria Bianchi - R$ 78 - Pode ser adquirida na loja on-line do Artesanato da Bahia por Reprodução
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Iemanjá e Oxum em cerâmica - Célia Carneiro - R$ 150 - Podem ser adquiridas no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) por Célia Carneiro/Acervo pessoal

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