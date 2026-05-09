PARA INOVAR

Dia das Mães: 5 presentes de artesanato baiano para celebrar com originalidade

Itens artesanais carregam identidade cultural e surgem como alternativas criativas para presentear na data

Maria Raquel Brito

Publicado em 9 de maio de 2026 às 04:59

Prática do artesanato é passada de geração em geração Crédito: Emerson Ishikawa

A força feminina compõe mais de 75% do artesanato feito na Bahia. Arte que é passada de mães para filhos, deixa uma herança cultural nas famílias e tem o poder de estreitar ainda mais as relações. É o que apontam dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

Além de ser, por si só, um trabalho fortemente familiar, o artesanato tem alternativas diferentes e únicas para presentear no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Pensando nisso, o CORREIO selecionou cinco opções de presentes para inovar na data. Confira:

