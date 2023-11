Herança artesanal: as histórias de quem ganha a vida com cerâmica

Maria da Hora conhece a cerâmica desde que se entende por gente. Hoje com 93 anos, a artesã se lembra dos dias em que acompanhava os pais nas olarias para auxiliá-los no trabalho: a mãe, já fraca, não aguentava o peso do trabalho sozinha. Levava os nove filhos, então, para ajudar na produção de louças.



“A gente carregava um balaio, que coloca no forno para embarcar e vender. Era assim. Eu tomei gosto e estou até hoje”, conta. A tradição passa de geração em geração. Se foi com a mãe que Maria aprendeu a gostar do artesanato, hoje suas filhas e netas continuam o costume, com uma loja de cerâmica em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, a pouco mais de 70km de Salvador.