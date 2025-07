VEJA

Apenas uma escola baiana está entre as 30 melhores do Brasil em desempenho no Enem

Ranking da SAS Educação mostra quais instituições tiveram os melhores desempenhos do país

Maysa Polcri

Publicado em 10 de julho de 2025 às 16:50

Sala de aula Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. As informações revelam os desempenhos das instituições de ensino do país. Nesta quinta-feira (10), o ranking das escolas foi divulgado pela plataforma SAS Educação, que analisou os dados disponibilizados pela pasta. >

Na lista das 30 escolas com os melhores desempenhos na prova, apenas uma é baiana. Trata-se do Colégio Bernoulli, que teve média de 730,49 no Enem, e ocupa a 30º posição. A instituição com a maior média foi o Colégio Farias Brito, de Fortaleza (CE), com 789,93 de média. >

Integram o top 3 o Colégio Christus Pré Universitário, também em Fortaleza, e o Colégio Classe A, em Campo Grande (MS) Todas as escolas com as maiores médias são particulares e estão espalhadas em diferentes cidades brasileiras.>

Já o Bernoulli aparece no ranking com duas escolas: aunidade de Salvador e de Belo Horizonte (MG). O colégio mineiro aparece à frente do baiano, na 19º posição e com 738,60 de média. Cada escola tem 109 e 175 alunos, respectivamente. >

Nesta quinta-feira, o Bernoulli divulgou nota em que comemora o desempenho dos alunos na prova. "O resultado, com base no Enem 2024, consolida o compromisso do Bernoulli com a excelência acadêmica e a formação integral dos estudantes, reforçando uma trajetória de dedicação, inovação pedagógica e resultados concretos", diz a instituição. >

Ranking das 30 escolas brasileiras com melhor desempenho

Colégio Farias Brito (CE)

Colégio Christus Pré Universitário (CE)

Colégio Classe A (MS) >

Colégio Ari de Sá Cavalcante (CE) >

Colégio Farias Brito Pré-Vestibular (CE) >

Colégio Alfa Bilíngue (RJ) >

Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral (MG)>

Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Mário Mamede (CE)>

Instituto Educacional São José (PI) >

Colégio Santo Antônio (MG)>

Sistema de Ensino Eireli (PA)>

Objetivo Colégio Integrado (SP)>

Colégio Ciências Aplicadas (RN)>

Colégio Etapa III (SP)>

Colégio Fibonacci (MG)>

Instituto Dom Barreto - Centro (PI)>

Colégio Master (ce)>

Colégio Bernoulli (MG) >

Colégio Podion (DF)>

Colégio Ipiranga (RJ)>

Colégio e Curso Pensi (RJ) >

Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes (SP)>

Colégio e Curso Pensi (RJ)>

Colégio Olimpo (DF)>

Colégio Pro Campus (PI)>

Colégio São Bento (RJ)>

Colégio Unigran - Unidade II (MS)>

Sistema Elite de Ensino (RJ)>

Escola Popular Madre Maria Villac (PI)>