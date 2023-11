Centro de artesanato, Maragogipinho recebe festival de cerâmica

Maragogipinho é considerado um polo de cerâmica para artesanato. Crédito: Emerson Ishikawa

Maragogipinho, distrito localizado a 71km de Salvador, recebe entre 13 e 19 de novembro o Festival da Cerâmica Maragogipinho. O evento reúne a feira de artesanato a visitas às olarias, shows, feira gastronômica e ações de capacitação, além de uma rodada de negócios e entregas do Selo de Origem Artesanato da Bahia.



São 40 expositores além de lojas e olarias, nas quais os visitantes encontram peças decorativas e utilitárias, como louças de barro, potes, talhas, boi-bilhas, panelas, vasos, pratos, esculturas e moringas.

A parte musical do festival tem início nesta sexta-feira (17), com os cantores Roberto Mendes e Jau. No dia seguinte, Lenine, Sued Nunes e o Cortejo Afro tomam conta dos festejos. Os shows acontecem no palco principal da feira, montado na Praça da Matriz.

Com cerca de 150 olarias na região, Maragogipinho já tinha desde 2021 a Feira de Artesanato da Bahia para celebrar a principal fonte de renda do local, que é considerado um polo da cerâmica artesanal. Nos anos anteriores, a Feira do Artesanato movimentou mais de R$80 mil, de acordo com a prefeitura de Aratuípe. Com cerca de 12 mil visitantes nesses dois anos, a expectativa do município é de que o número seja ainda maior para o Festival da Cerâmica.

Uma das artistas a ter seu trabalho exposto durante a feira é Maria da Hora, de 93 anos. Maria, que vem de família artesã e traz a cerâmica na vida desde que se entende por gente, começou a confeccionar para fins lucrativos na pandemia, como um jeito de se distrair. Depois disso, não parou mais: suas obras vão de flores de barro a terços e imagens religiosas, todos feitos com esse material.

“[Os artesãos] se dedicam, a gente faz tudo com muito amor e dedicação. Nós trabalhamos com aquela vontade de viver. À noite, deitada, eu fico me recordando e pensando em como eu vou fazer uma flor ou um colar no outro dia”, conta.

Dona Maria e uma de suas peças. Crédito: Acervo pessoal

Para Antônio Marcos Araújo, prefeito de Aratuípe, o destaque trazido pelo festival tem um grande valor para Maragogipinho. “A experiência de visitar Maragogipinho, não tem preço, pois a compreensão e a percepção são diferentes para quem compra aqui uma peça de cerâmica de em qualquer outro lugar. Quem veio aqui nas Feiras Artesanato da Bahia sabe dessa diferença, principalmente pelo envolvimento da nossa população”, afirma.

Para conhecer a riqueza da cerâmica local, os visitantes do Festival podem acessar, através de um QR Code, o mapa de Maragogipinho, com as informações gerais e as localizações de suas olarias. Durante o evento, é oferecida também a Visita Guiada e Experiência Imersiva nas Olarias, proporcionando ao público um passeio com mediação cultural e a chance de experimentar as técnicas da cerâmica.

Rodada de negócios

Entre as atividades do evento, está a Rodada de Negócios Artesanato da Bahia, que reúne lojistas e revendedores da Bahia e do Brasil. A dinâmica aconteceu nos dias 13 e 14 e terá seu último dia no sábado (18), no Salão do Artesão de Maragogipinho.

Na Rodada, os convidados têm a oportunidade de adquirir as peças artesanais diretamente das mãos de artesãs e artesãos, no ambiente das rodadas e no tour pelas olarias da cidade. A ação visa a fomentar e desenvolver o incremento e a geração de renda, trazendo novas parcerias e oportunidades de negócios para artesãs e artesãos.