CONFISSÃO

‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

Criminoso disse que não tinha intenção de tirar a vida da criança

“Matei porque eu estava irado naquele dia, e ele (a vítima) estava fazendo gestos com as mãos da facção rival à minha”, confessou o assassino. Zeca declarou ser pistoleiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do site acritica.com. >