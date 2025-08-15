RECEITA

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet

Doce é relativamente simples de fazer e usa poucos ingredientes

Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:37

Bala mineira Crédito: Reprodução

Que o morango do amor foi e continua sendo uma febre, todo mundo, até os mais desligados das redes sociais, já está sabendo. Só que surgiu um novo doce, também caramelizado, que tem ganhado a internet: a bala de doce de leite.

O doce, que tem sido apelidado carinhosamente de 'bala mineira', em alusão à famosa bala baiana, é relativamente simples de fazer e usa poucos ingredientes.

Ingredientes do brigadeiro de doce de leite:

1 lata de leite condensado

150 gramas de doce de leite

1 caixinha de creme de leite

Uma pitada de sal ( realça o sabor)

Modo de preparo:

Mexa todos os ingredientes em fogo médio até passar do ponto de enrolar, tem que ficar bem firme. Espere esfriar por pelo menos 4 horas e faça bolinhas com a mão untada, bolinhas de aproximadamente 40 gramas, espete em palitos de churrasco!

Ingredientes da calda:

2 e 1/2 xícaras de açúcar

1 e 1/2 xícara de água

2 colheres de sopa de vinagre de álcool

Modo de preparo: