Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet

Fernanda Varela
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:37
Que o morango do amor foi e continua sendo uma febre, todo mundo, até os mais desligados das redes sociais, já está sabendo. Só que surgiu um novo doce, também caramelizado, que tem ganhado a internet: a bala de doce de leite.
O doce, que tem sido apelidado carinhosamente de 'bala mineira', em alusão à famosa bala baiana, é relativamente simples de fazer e usa poucos ingredientes.
Doce de Leite
Ingredientes do brigadeiro de doce de leite:
1 lata de leite condensado
150 gramas de doce de leite
1 caixinha de creme de leite
Uma pitada de sal ( realça o sabor)
Modo de preparo:
Mexa todos os ingredientes em fogo médio até passar do ponto de enrolar, tem que ficar bem firme. Espere esfriar por pelo menos 4 horas e faça bolinhas com a mão untada, bolinhas de aproximadamente 40 gramas, espete em palitos de churrasco!
Ingredientes da calda:
2 e 1/2 xícaras de açúcar
1 e 1/2 xícara de água
2 colheres de sopa de vinagre de álcool
Modo de preparo:
Misture tudo fora do fogo, quando levar ao fogo não misture mais, espere atingir 150 graus, ou quando você colocar um pouco da mistura num copo com água gelada e fazer barulho de vidro quebrando, banhe os docinhos e passe imediatamente no coco queimado pra grudar (opcional), coloque numa superfície untada com óleo e aproveite!