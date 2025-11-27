Acesse sua conta
Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Manifestação ocorre em meio à propostas de reestruturação o plano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:14

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador Crédito: Reprodução

Servidores públicos baianos realizaram um protesto contra o sucateamento do Planserv, o plano de saúde dos funcionários estaduais, nesta quinta-feira (27), em Salvador. Dezenas de manifestantes se reuniram em frente ao Hospital de Brotas, unidade que atende exclusivamente aos usuários da assistência médica. Eles cobram melhorias no serviço diante da proposta de reestruturação do plano.

Os servidores levaram faixas e cartazes e bloquearam parcialmente a avenida Dom João VI, onde fica localizado o hospital, na manhã desta quinta. O objetivo é chamar atenção do Governo do Estado para os problemas enfrentados pelos beneficiários do Planserv, como descredenciamento de clínicas e as dificuldades em marcar exames e consultas.

O serviço prestado pelo Hospital de Brotas também foi alvo de reclamações. "Os recursos dados pelo Governo do Estado são insuficientes, o que leva a uma péssima assistência. Muitos de nós vem chamando o hospital de matadouro do servidor porque colegas nossos já morreram pela falta de regulação e de profissionais. A assistência digna nos é negada", denuncia Rosângela Monteiro. O protesto foi convocado pelo coletivo independente Devolvam Nosso Planserv. 

A manifestação ocorre no momento em que o Governo do Estado apresenta propostas para alterar a forma de contribuição dos servidores, como mostrou o CORREIO. Entre os principais pontos abordados estão a fixação de uma contribuição de 6,5% para todos os beneficiários, além de teto mínimo e máximo para a cobrança de mensalidades.

O governo ainda prevê o aumento da participação do Estado em 1% em dois anos, o que é considerado insuficiente pelos servidores. As medidas tentam diminuir os prejuízos financeiros causados pelo plano, que fechou as contas com endividamento nos últimos dois anos. Em 2024, o rombo chegou a R$ 198 milhões.

Rodadas de negociação estão sendo feitas entre integrantes do governo e entidades sindicais antes da divulgação oficial do plano de reestruturação. O objetivo é que o governo estadual possa usar como justificativa para o aumento de mensalidade o diálogo com os servidores públicos. 

Integrantes do governo afirmam que ao menos 130 mil usuários serão beneficiados com as novas medidas. O quantitativo representa 26% do total de beneficiários do plano, que é de 500 mil, segundo o próprio governo. Também foi apresentado o plano para aumento da contribuição do Estado.

