Idoso morre após ser baleado dentro de um bar em Salvador

Moradores afirmaram que disparo aconteceu durante ação policial

Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:31

Edilson Lima Moutinho chegou a ser socorrido para o HGE, mas não resistiu Crédito: Reprodução

Um idoso morreu após ser atingido por um tiro, na noite de sábado (10), enquanto estava em um bar no bairro da Federação, em Salvador. Moradores do bairro afirmam que o disparo aconteceu após uma ação da Polícia Militar (PM) no local.

Identificado como Edilson Lima Moutinho, a vítima estava na Rua Souza Uzel, conhecida como Rua 13, quando foi baleado. De acordo com informações da PM, uma guarnição da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para averiguar a informação de disparos de arma de fogo no local.

Ainda segundo o órgão, os policiais realizaram diligências na área, mas não encontraram nem os autores dos disparos, nem a presença de pessoas feridas. "Posteriormente, chegou ao conhecimento da coordenação operacional que um homem havia sido atingido por disparo de arma de fogo e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde evoluiu a óbito", acrescentou em nota.

A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o crime.

Protestos

No mesmo dia, por volta das 20h, moradores iniciaram um protesto que bloqueou parte do trânsito na região da praça Lord Cochrane, localizada entre a Avenida Anita Garibaldi e a Avenida Reitor Miguel Calmon.

A manifestação foi contra a ação policial que aconteceu horas antes e que, segundo os moradores, resultou na morte do idoso. O grupo colocou fogo em objetos e a polícia acompanhou a ação.

Por volta de 21h, a manifestação foi encerrada e o trânsito liberado,

Policiais afastados

Em nota, a Polícia Militar acrescentou que, após coordenação operacional tomar conhecimento da morte de Edilson, iniciou a apuração dos fatos através dos órgãos competentes.