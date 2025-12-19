CRIME

PM é flagrado agredindo idosa com coronhada de fuzil em ação policial

Caso ocorreu na noite de quarta-feira (17) e é investigado pela Polícia Civil

Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:54

PM foi flagrado agredindo idosa Crédito: Reprodução

Um vídeo feito por testemunhas flagrou uma idosa sendo agredida por um policial militar na noite desta quarta-feira (17), em Nilópolis, no Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que o agente, lotado no 20º Batalhão da Polícia Militar (Mesquita), atinge a mulher com um fuzil durante uma abordagem, enquanto pessoas ao redor tentam intervir.

A vítima foi identificada como Gláucia da Silva, de 65 anos. De acordo com informações do g1, o episódio ocorreu após todos assistirem a uma partida entre Flamengo e Paris Saint-Germain no bar de um parente. No retorno para casa, a idosa percebeu que havia perdido a chave e pediu que o sobrinho voltasse ao estabelecimento para procurá-la.

Uma neta de Gláucia, ao chegar novamente ao bar, a idosa encontrou o sobrinho sendo abordado por policiais na entrada do local. Ao se aproximar para explicar que ele era comerciante e trabalhador, o policial envolvido — identificado como o 1º sargento Mosar Rocha dos Santos Junior — teria se exaltado durante a discussão. As imagens registram o momento em que o agente desfere um golpe com o fuzil em direção ao peito da idosa, que cai no chão em seguida.

No vídeo, é possível ouvir o policial ordenar "fica pra trás" e afirmar "pode filmar" logo após a agressão. Pessoas que presenciaram a cena tentam conter a situação e se aproximam da vítima.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso está sob apuração e que o policial foi afastado das atividades operacionais nas ruas. A família relatou ainda que Gláucia precisou ser medicada para dor em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).