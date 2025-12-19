Acesse sua conta
PF apreende R$ 430 mil em endereço ligado a líder do PL na Câmara

Sóstenes Cavalcante é investigado ao lado de Carlos Jordy pela Polícia Federal em ação que apura esquema de desvio de cotas parlamentares na manhã desta sexta-feira

  • N

  • Nauan Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:39

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos da cota parlamentar envolvendo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), e o também deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Durante as buscas em um endereço ligado a Sóstenes em Brasília, os agentes apreenderam aproximadamente R$ 430 mil em dinheiro vivo.

Divulgação Crédito: Policia Federal

A ação, batizada de Operação Galho Fraco, é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2024. O objetivo é aprofundar as provas sobre o uso irregular de verbas públicas destinadas ao exercício do mandato. Conforme a PF, o dinheiro apreendido com Sóstenes estava guardado em uma sacola preta em um armário, em notas de R$ 100.

O esquema investigado

As investigações apontam que os parlamentares teriam realizado repasses da cota parlamentar para uma locadora de veículos suspeita de ser uma empresa de fachada. A suspeita é que o contrato fosse simulado apenas para emitir notas fiscais fictícias, permitindo que os recursos da Câmara dos Deputados fossem desviados e, posteriormente, ocultados.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e incluiu o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Além dos deputados, servidores comissionados e particulares também são alvos da apuração, que apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Reações

Em suas redes sociais, o deputado Carlos Jordy classificou a operação como uma "pesca probatória" e negou irregularidades. Ele afirmou que utiliza os serviços da locadora em questão desde o início de seu primeiro mandato e que todos os pagamentos foram devidamente declarados. No endereço de Jordy, não foram encontrados valores em espécie.

Até o momento, a assessoria de Sóstenes Cavalcante não emitiu uma nota oficial detalhada sobre a origem do dinheiro apreendido, mas interlocutores do parlamentar negam qualquer ilegalidade.

Jordy afirmou em seu perfil no X, ser vítima de uma "perseguição implacável!". "Hoje, no aniversário da minha filha, a PF fez uma busca e apreensão novamente na minha casa por determinação de Flávio Dino"

O PL, partido de ambos os deputados, ainda não se manifestou formalmente sobre a operação que atinge o líder da bancada na Câmara. Os materiais apreendidos, incluindo o montante em dinheiro e documentos, foram encaminhados à sede da Polícia Federal para perícia, segundo portal de Noticias UOL.

