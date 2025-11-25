Acesse sua conta
Polícia Federal e CGU investigam fraude de licitação em prefeitura baiana

Justiça decretou o sequestro de bens até o montante de R$ 20 milhões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:35

Operação Gênesis
Operação Gênesis Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram, nesta terça-feira (25), uma operação para apurar a prática dos crimes de fraude de licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a contratos de fornecimento de materiais de construção firmados pela Prefeitura de Itacaré, no sul da Bahia.

Ao todo, são 30 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Ubaitaba, Jequié e Itacaré, além de Cachoeiro de Itapemirim, município do Espírito Santo.

A Justiça Federal também determinou o afastamento cautelar de sete agentes públicos e autorizou o sequestro de bens até o montante de R$ 20 milhões.

As investigações apontam que o esquema criminoso operou entre 2018 e 2024, período no qual duas empresas locais — formalmente registradas em nome de interpostas pessoas (laranjas) e sem capacidade operacional compatível — receberam mais de R$ 30 milhões decorrentes de contratos celebrados com o município.

As investigações apontam que parte substancial dos recursos públicos foi desviada em favor de agentes públicos municipais e de empresas ou pessoas interpostas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.

Tags:

Bahia Polícia Federal

