Confira previsão do tempo para esta terça-feira (25 de novembro) em Salvador

Capital deve registrar rajadas entre 31 km/h e 34 km/h ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:05

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador terá uma terça-feira (25) de tempo firme, com predomínio de sol, ventos fortes e baixa chance de chuva, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A capital deve registrar rajadas entre 31 km/h e 34 km/h ao longo do dia, enquanto as temperaturas variam de 22°C a 31°C.

Apesar do cenário mais seco no início da semana, a Codesal alerta que a formação de cavados atmosféricos poderá alterar as condições do tempo a partir de quinta-feira (27), aumentando o risco de chuvas pontuais em alguns bairros.

Confira previsão para o restante da semana:

Quarta-feira (26)

O tempo segue estável, com céu entre claro e parcialmente nublado e 30% de chance de chuva. Os ventos permanecem fortes, com intensidade semelhante à de terça. As temperaturas ficam entre 22°C e 31°C.

Quinta-feira (27)

O avanço de cavados atmosféricos deixa o tempo mais instável. A probabilidade de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de forma moderada, entre 26 km/h e 27 km/h. Mínimas e máximas variam de 22°C a 30°C.

Sexta-feira (28)

As condições seguem parecidas com as da quinta-feira. A chance de chuva permanece em 50%, com ventos moderados e temperaturas entre 22°C e 30°C.

Sábado (29)

O tempo volta a ficar mais firme, com predomínio de sol e 30% de chance de chuva. Os ventos oscilam entre moderados e fortes, e as máximas retornam aos 31°C.

Domingo (30)

A semana termina com condições semelhantes às do sábado: pouca nebulosidade, 30% de possibilidade de chuva e temperaturas entre 22°C e 31°C.