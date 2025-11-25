Confira previsão do tempo para esta terça-feira (25 de novembro) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:05
Salvador terá uma terça-feira (25) de tempo firme, com predomínio de sol, ventos fortes e baixa chance de chuva, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A capital deve registrar rajadas entre 31 km/h e 34 km/h ao longo do dia, enquanto as temperaturas variam de 22°C a 31°C.
Apesar do cenário mais seco no início da semana, a Codesal alerta que a formação de cavados atmosféricos poderá alterar as condições do tempo a partir de quinta-feira (27), aumentando o risco de chuvas pontuais em alguns bairros.
Chuva em Salvador
Quarta-feira (26)
O tempo segue estável, com céu entre claro e parcialmente nublado e 30% de chance de chuva. Os ventos permanecem fortes, com intensidade semelhante à de terça. As temperaturas ficam entre 22°C e 31°C.
Quinta-feira (27)
O avanço de cavados atmosféricos deixa o tempo mais instável. A probabilidade de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de forma moderada, entre 26 km/h e 27 km/h. Mínimas e máximas variam de 22°C a 30°C.
Sexta-feira (28)
As condições seguem parecidas com as da quinta-feira. A chance de chuva permanece em 50%, com ventos moderados e temperaturas entre 22°C e 30°C.
Sábado (29)
O tempo volta a ficar mais firme, com predomínio de sol e 30% de chance de chuva. Os ventos oscilam entre moderados e fortes, e as máximas retornam aos 31°C.
Domingo (30)
A semana termina com condições semelhantes às do sábado: pouca nebulosidade, 30% de possibilidade de chuva e temperaturas entre 22°C e 31°C.
A Codesal reforça que situações de risco podem ser comunicadas pelo telefone 199, que funciona 24 horas.