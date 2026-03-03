Aposta leva sozinha prêmio de R$ 158 milhões da Mega-Sena 2979

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de março de 2026 às 23:25
Uma única aposta levou o prêmio principal do concurso nº 2979 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os R$ 158 milhões foram sorteados na noite desta terça-feira (3).
O bilhete vencedor é um bolão de cinco cotas registrado no município de Eusébio, no Ceará. A cidade, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, tem cerca de 82.016 habitantes.
Ao todo, 128 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.728,95 cada. Cinco delas são da cidade de Salvador. Outras 7.902 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.034,09 cada.
Os números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (5), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.