Mãe é presa suspeita de matar filho de 9 anos com refrigerante envenenado; filha de 14 anos sobreviveu ao sentir gosto estranho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de março de 2026 às 21:58
Uma mulher de 50 anos é suspeita de envenenar os próprios filhos, uma adolescente de 14 anos e um menino de nove anos, na madrugada de segunda-feira (2), na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. O caçula morreu após ingerir a substância. As informações são do jornal O Tempo.
De acordo com informações da Polícia Militar mineira, os filhos começaram a passar mal após ingerir uma vitamina e um refrigerante oferecidos pela mãe. Ainda segundo o órgão, eles foram acionados pela adolescente que abordou uma viatura da corporação e pediu ajuda.
A menina contou aos policiais que a mãe e o irmão estavam passando mal dentro de casa. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o menino não resistiu.
Em seu depoimento, a adolescente revelou que antes de passarem mal, a mãe ofereceu a eles a vitamina e o refrigerante. Ela ainda contou que só bebeu um pouco do refrigerante porque sentiu "gosto e odor estranhos".
A menina também disse que a mãe, normalmente, não permitia que o irmão bebesse refrigerantes, mas nesse dia insistiu para que ele tomasse a bebida.
A mãe foi presa em flagrante por homicídio. Ela e a filha foram levadas para uma unidade de saúde. A mulher segue internada sob escolta policial.
Ainda segundo informações da polícia, dentro da casa da família foram encontradas cartas com teor de despedida endereçadas à familiares e ao ex-companheiro.
Além disso, um amigo da família procurou a corporação para contar que a mãe é farmacêutica, dona de uma farmácia na cidade e que teria "acesso a medicamentos controlados".