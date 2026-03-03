Acesse sua conta
Mãe é presa suspeita de matar filho de 9 anos com refrigerante envenenado; filha de 14 anos sobreviveu ao sentir gosto estranho

Polícia encontrou cartas com teor de despedida dentro da casa da família

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:58

Copo de refrigerante pode ser substituido
De acordo com adolescente, mãe insistiu que irmão bebesse o refrigerante Crédito: Freepik

Uma mulher de 50 anos é suspeita de envenenar os próprios filhos, uma adolescente de 14 anos e um menino de nove anos, na madrugada de segunda-feira (2), na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. O caçula morreu após ingerir a substância. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com informações da Polícia Militar mineira, os filhos começaram a passar mal após ingerir uma vitamina e um refrigerante oferecidos pela mãe. Ainda segundo o órgão, eles foram acionados pela adolescente que abordou uma viatura da corporação e pediu ajuda.

A menina contou aos policiais que a mãe e o irmão estavam passando mal dentro de casa. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o menino não resistiu.

Em seu depoimento, a adolescente revelou que antes de passarem mal, a mãe ofereceu a eles a vitamina e o refrigerante. Ela ainda contou que só bebeu um pouco do refrigerante porque sentiu "gosto e odor estranhos".

A menina também disse que a mãe, normalmente, não permitia que o irmão bebesse refrigerantes, mas nesse dia insistiu para que ele tomasse a bebida.

A mãe foi presa em flagrante por homicídio. Ela e a filha foram levadas para uma unidade de saúde. A mulher segue internada sob escolta policial.

Ainda segundo informações da polícia, dentro da casa da família foram encontradas cartas com teor de despedida endereçadas à familiares e ao ex-companheiro.

Além disso, um amigo da família procurou a corporação para contar que a mãe é farmacêutica, dona de uma farmácia na cidade e que teria "acesso a medicamentos controlados".

