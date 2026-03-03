CRIME CHOCOU

Pai de foragido por estupro coletivo de jovem de 17 anos é exonerado de cargo no governo do Rio de Janeiro

José Carlos Simonin era subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

José Carlos Simonin é pai de Vitor Hugo Somonin, um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos Crédito: Reprodução

O pai de um dos réus por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, foi exonerado das suas funções na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado nesta terça-feira (3). As informações são do G1.

José Carlos Simonin é pai de Vitor Hugo Somonin, um dos réus que está foragido, e possuía o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa da pasta.

De acordo com a secretaria, a medida foi adotada no âmbito administrativo “visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados”. José Carlos, por sua vez, ainda não se manifestou sobre a exoneração.

No site da secretaria, as informações sobre José Carlos apontam que ele é advogado, membro titular do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), membro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED), vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/RJ) e participante da Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social (PEDES).

'Graves denúncias'

Antes do anúncio da exoneração, a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, publicou uma nota em suas redes sociais e afirmou que tomou conhecimento de "graves denúncias" envolvendo o filho do então subsecretário com "profunda indignação e tristeza".

“Minha trajetória de vida e minha gestão são pautadas, acima de tudo, pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate a todo tipo de violência. Jamais compactuaria com qualquer ato que fira a dignidade feminina ou a integridade de nossas jovens”, escreveu.