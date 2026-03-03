Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de foragido por estupro coletivo de jovem de 17 anos é exonerado de cargo no governo do Rio de Janeiro

José Carlos Simonin era subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:46

José Carlos Simonin é pai de Vitor Hugo Somonin, um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos
José Carlos Simonin é pai de Vitor Hugo Somonin, um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos Crédito: Reprodução

O pai de um dos réus por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, foi exonerado das suas funções na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado nesta terça-feira (3). As informações são do G1.

José Carlos Simonin é pai de Vitor Hugo Somonin, um dos réus que está foragido, e possuía o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa da pasta.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo
MAttheus se entregou à polícia por Reprodução/Globo
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
1 de 7
Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo

De acordo com a secretaria, a medida foi adotada no âmbito administrativo “visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados”. José Carlos, por sua vez, ainda não se manifestou sobre a exoneração.

No site da secretaria, as informações sobre José Carlos apontam que ele é advogado, membro titular do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), membro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED), vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/RJ) e participante da Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social (PEDES).

'Graves denúncias'

Antes do anúncio da exoneração, a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, publicou uma nota em suas redes sociais e afirmou que tomou conhecimento de "graves denúncias" envolvendo o filho do então subsecretário com "profunda indignação e tristeza".

“Minha trajetória de vida e minha gestão são pautadas, acima de tudo, pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate a todo tipo de violência. Jamais compactuaria com qualquer ato que fira a dignidade feminina ou a integridade de nossas jovens”, escreveu.

Ao fim do texto, ela deixou sua "total solidariedade" à jovem vítima do estupro coletivo e sua família.

Leia mais

Imagem - Polícia investiga outros dois casos de estupro coletivo com participação de suspeitos de abuso sexual em Copacabana

Polícia investiga outros dois casos de estupro coletivo com participação de suspeitos de abuso sexual em Copacabana

Imagem - Segundo acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos se entrega à polícia

Segundo acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos se entrega à polícia

Imagem - Jovem preso por estupro coletivo contra adolescente foi rejeitado por vítima antes do crime

Jovem preso por estupro coletivo contra adolescente foi rejeitado por vítima antes do crime

Tags:

Exonerado Pai Foragido Estupro Coletivo

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2362, desta terça-feira (3)

Resultado da Timemania 2362, desta terça-feira (3)
Imagem - Resultado da Quina 6966, desta terça-feira (3)

Resultado da Quina 6966, desta terça-feira (3)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral