Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Casal mora com os três filhos em uma casa avaliada em milhões, com vista para a Pedra da Gávea e estrutura de resort

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:00

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema Crédito: Reprodução

Luciano Huck e Angélica vivem com os filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma das mansões mais luxuosas do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Joá, na zona sul da cidade. O imóvel, que ocupa um terreno de 4 mil m², impressiona pela estrutura e pela vista panorâmica da Pedra da Gávea.

Especialistas apontam que um imóvel desse porte pode valer até R$ 26,4 milhões. A casa já foi palco de festas de fim de ano com celebridades e até de casamentos de estrelas internacionais, como o de Guy Oseary e Michelle Alves, que recebeu Madonna e Bono Vox entre os convidados.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
1 de 12
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

Com 1.500 m² de área construída, a residência conta com 16 quartos, sendo seis suítes, além de cinema, capela, piscina, salão de jogos, churrasqueira e um enorme jardim integrado à natureza. A arquitetura aposta em grandes janelas de vidro e pé-direito duplo, criando uma sensação de amplitude e conexão com a paisagem ao redor.

Leia mais

Como são os apartamentos de luxo de R$ 8,6 milhões que Deborah Secco comprou em Miami

Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a casa histórica de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Em entrevista à Vogue, Angélica contou que a casa foi pensada para ser o centro das reuniões familiares. “Foi construída em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes por perto. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa”, disse. Ela também revelou que Huck foi o responsável por boa parte da decoração.

O casal tem uma coleção de arte e fotografia que inclui obras de Sebastião Salgado e um retrato de Angélica criado por Vik Muniz, feito com colagens de revistas da carreira da apresentadora.

Além disso, detalhes pessoais marcam os cômodos: almofadas bordadas do Havaí e banquinhos de Alagoas trazem toques de memória afetiva e autenticidade.

Leia mais

Imagem - Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Imagem - Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Imagem - Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Tags:

Angélica Luciano Huck

Mais recentes

Imagem - Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida
Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
Imagem - Como Ivete Sangalo está após cirurgia? Cantora detalha fratura no rosto e tranquiliza fãs

Como Ivete Sangalo está após cirurgia? Cantora detalha fratura no rosto e tranquiliza fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
01

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro
03

Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
04

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido