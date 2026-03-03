Acesse sua conta
Hidromassagem, vista para o mar e 290 m²: conheça a nova cobertura de R$ 8 milhões de Romário

Imóvel fica na Praia do Pepê e acaba de ser comprado pelo tetracampeão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:24

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro Crédito: Avanço Realizações/Reprodução

Romário está prestes a receber as chaves de uma nova cobertura de alto padrão no Rio de Janeiro. O senador e tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira investiu cerca de R$ 8 milhões em um imóvel de frente para o mar, na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. A previsão é que o prédio seja entregue em agosto. As informações são do jornal Extra.

O edifício, com cinco andares, conta com apenas quatro coberturas. A unidade adquirida por Romário, segundo o veículo, fica em posição privilegiada, com vista frontal para a praia. São 290 metros quadrados distribuídos em três quartos, sendo duas suítes, três banheiros, ampla sala e três vagas de garagem.

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro

A área externa é um dos destaques: o terraço gourmet reúne churrasqueira, hidromassagem e espaço livre para convivência, com o mar como cenário principal.

O condomínio, com taxa mensal de R$ 2,9 mil, oferece ainda estrutura de lazer completa, incluindo academia, piscina, parque infantil, sala de convivência e spa, entre outros benefícios.

De acordo com pessoas próximas ao ex-jogador ao Extra, a compra foi feita como investimento. Ele não pretende morar no imóvel.

Tags:

rio de Janeiro Casas Famosos Romário Cobertura

