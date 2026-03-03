Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

O Eclipse Lunar Total em Virgem traz revelações profundas, limites necessários e a clareza que faltava para seguir em frente com mais leveza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 3 de março, marca um ponto de virada silencioso, porém decisivo. Com o Eclipse Lunar Total em Virgem, a vida pede menos excesso e mais consciência. Informações demais, cobranças externas e expectativas irreais começam a perder força. Para quatro signos, o grande presente desse dia não vem em forma de algo novo, mas como a clareza de saber o que precisa ser interrompido, filtrado ou deixado para trás para que a paz volte a existir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

Imagem - Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março

Câncer: O presente que chega é a lucidez emocional. Você percebe que nem tudo o que entra na sua mente e no seu dia merece espaço. O excesso de estímulos começa a pesar, e a necessidade de se proteger emocionalmente fica clara. Ao escolher com mais critério o que consome, você recupera energia, saúde e tranquilidade.

Dica cósmica: Preservar sua paz é tão importante quanto buscar respostas.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Sagitário: O dia confirma que seguir o próprio coração foi a escolha certa. Você sente uma libertação ao parar de absorver opiniões, notícias ou pressões externas que não acrescentam nada. O presente está na autonomia emocional e na certeza de que menos interferência significa mais felicidade.

Dica cósmica: Sua vida flui melhor quando você escolhe por si.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Capricórnio: O reconhecimento vem de forma interna antes de qualquer validação externa. Você entende que sua força está em ter sido fiel à própria visão, mesmo quando isso exigiu firmeza e limites. O presente do dia é a confirmação de que autenticidade constrói respeito e resultados duradouros.

Dica cósmica: Não negociar seus valores foi a decisão certa.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Peixes: A clareza nas relações é o grande presente. Você passa a enxergar com nitidez onde termina a empatia e começa a autonegação. O dia mostra que agradar a todos tem um custo alto demais. Ao se posicionar com mais praticidade, você encontra a paz que vinha buscando.

Dica cósmica: Você não precisa se perder para manter ninguém por perto.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Presente Câncer Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás

Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás
Imagem - Hidromassagem, vista para o mar e 290 m²: conheça a nova cobertura de R$ 8 milhões de Romário

Hidromassagem, vista para o mar e 290 m²: conheça a nova cobertura de R$ 8 milhões de Romário
Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
03

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Imagem - De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver
04

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver