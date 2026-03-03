ASTROLOGIA

O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

Sob a força da Lua de Sangue, revelações vêm à tona, ajustes se tornam inevitáveis e só avança quem tiver coragem de soltar o que já venceu

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje marca um dos pontos mais intensos deste ciclo: o Eclipse Lunar Total movimenta emoções, encerra capítulos e reposiciona prioridades. Com Mercúrio retrógrado pedindo revisão e cautela, não é dia de agir por impulso, mas de observar, compreender e recalibrar. O que parece perda pode ser libertação. O que dói pode estar limpando. A chave é maturidade emocional. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Áries: Hoje você sente que algo dentro de você precisa mudar, principalmente na forma como expressa desejos e expectativas. Projetos criativos e questões amorosas passam por um teste de autenticidade. Evite decisões precipitadas e observe suas reações antes de agir.

Dica cósmica: Coragem também é saber esperar o momento certo.

Touro: Assuntos familiares e emocionais pedem atenção. Conversas importantes podem trazer encerramentos ou novos acordos. Segurança verdadeira nasce do equilíbrio interno, não do controle externo.

Dica cósmica: Antes de reagir, respire e reorganize seus sentimentos.

Gêmeos: A comunicação é seu maior desafio hoje. Palavras mal colocadas podem gerar ruídos, especialmente com Mercúrio retrógrado. Revise mensagens, contratos e promessas.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Câncer: Questões financeiras e de autoestima entram em revisão. É hora de reavaliar onde você investe energia, tempo e dinheiro. Valor não é apenas material.

Dica cósmica: Invista no que sustenta sua paz.

Leão: O eclipse ilumina você de forma direta e intensa. Mudanças de imagem, postura ou direção de vida ganham força. Evite agir por orgulho e escolha agir por consciência.

Dica cósmica: Autenticidade vale mais do que aplausos.

Virgem: Emoções guardadas emergem para serem curadas. O dia pede introspecção e menos exposição. Nem tudo precisa ser explicado, algumas coisas precisam apenas ser sentidas.

Dica cósmica: Silêncio também é estratégia.

Libra: Amizades e planos futuros passam por ajustes. Você pode perceber quem realmente caminha ao seu lado. Se algo não faz mais sentido, talvez seja hora de soltar.

Dica cósmica: Priorize vínculos que respeitam sua essência.

Escorpião: A vida profissional pede maturidade. Mudanças de rumo ou redefinições de metas podem surgir. Mantenha postura firme, mas evite confrontos desnecessários.

Dica cósmica: Estratégia vale mais do que intensidade.

Sagitário: Suas crenças estão sendo testadas. O eclipse amplia sua visão e pode mostrar que um caminho precisa ser revisto. Crescimento exige desapego de certezas antigas.

Dica cósmica: Questione antes de afirmar.

Capricórnio: Assuntos ligados a confiança, recursos compartilhados e intimidade pedem clareza. Evite decisões financeiras importantes e mantenha discrição.

Dica cósmica: Transparência evita conflitos futuros.

Aquário: Relacionamentos passam por uma fase decisiva. Hoje você percebe onde há equilíbrio e onde existe desgaste. Ajustes são possíveis, mas exigem honestidade.

Dica cósmica: Parceria saudável é via de mão dupla.

Peixes: Rotina, saúde e organização entram em pauta. Pequenos hábitos revelam grandes impactos. O eclipse mostra que disciplina emocional é tão importante quanto sensibilidade.