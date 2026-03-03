Acesse sua conta
O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

Sob a força da Lua de Sangue, revelações vêm à tona, ajustes se tornam inevitáveis e só avança quem tiver coragem de soltar o que já venceu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje marca um dos pontos mais intensos deste ciclo: o Eclipse Lunar Total movimenta emoções, encerra capítulos e reposiciona prioridades. Com Mercúrio retrógrado pedindo revisão e cautela, não é dia de agir por impulso, mas de observar, compreender e recalibrar. O que parece perda pode ser libertação. O que dói pode estar limpando. A chave é maturidade emocional. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Áries: Hoje você sente que algo dentro de você precisa mudar, principalmente na forma como expressa desejos e expectativas. Projetos criativos e questões amorosas passam por um teste de autenticidade. Evite decisões precipitadas e observe suas reações antes de agir.

Dica cósmica: Coragem também é saber esperar o momento certo.

Touro: Assuntos familiares e emocionais pedem atenção. Conversas importantes podem trazer encerramentos ou novos acordos. Segurança verdadeira nasce do equilíbrio interno, não do controle externo.

Dica cósmica: Antes de reagir, respire e reorganize seus sentimentos.

Gêmeos: A comunicação é seu maior desafio hoje. Palavras mal colocadas podem gerar ruídos, especialmente com Mercúrio retrógrado. Revise mensagens, contratos e promessas.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Questões financeiras e de autoestima entram em revisão. É hora de reavaliar onde você investe energia, tempo e dinheiro. Valor não é apenas material.

Dica cósmica: Invista no que sustenta sua paz.

Leão: O eclipse ilumina você de forma direta e intensa. Mudanças de imagem, postura ou direção de vida ganham força. Evite agir por orgulho e escolha agir por consciência.

Dica cósmica: Autenticidade vale mais do que aplausos.

Virgem: Emoções guardadas emergem para serem curadas. O dia pede introspecção e menos exposição. Nem tudo precisa ser explicado, algumas coisas precisam apenas ser sentidas.

Dica cósmica: Silêncio também é estratégia.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Amizades e planos futuros passam por ajustes. Você pode perceber quem realmente caminha ao seu lado. Se algo não faz mais sentido, talvez seja hora de soltar.

Dica cósmica: Priorize vínculos que respeitam sua essência.

Escorpião: A vida profissional pede maturidade. Mudanças de rumo ou redefinições de metas podem surgir. Mantenha postura firme, mas evite confrontos desnecessários.

Dica cósmica: Estratégia vale mais do que intensidade.

Sagitário: Suas crenças estão sendo testadas. O eclipse amplia sua visão e pode mostrar que um caminho precisa ser revisto. Crescimento exige desapego de certezas antigas.

Dica cósmica: Questione antes de afirmar.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Assuntos ligados a confiança, recursos compartilhados e intimidade pedem clareza. Evite decisões financeiras importantes e mantenha discrição.

Dica cósmica: Transparência evita conflitos futuros.

Aquário: Relacionamentos passam por uma fase decisiva. Hoje você percebe onde há equilíbrio e onde existe desgaste. Ajustes são possíveis, mas exigem honestidade.

Dica cósmica: Parceria saudável é via de mão dupla.

Peixes: Rotina, saúde e organização entram em pauta. Pequenos hábitos revelam grandes impactos. O eclipse mostra que disciplina emocional é tão importante quanto sensibilidade.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade.

