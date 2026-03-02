Acesse sua conta
O dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 2 e 8 de março) promete oportunidades inesperadas e viradas importantes

A semana marca o encerramento de um ciclo intenso e abre espaço para escolhas mais alinhadas, coincidências felizes e decisões que destravam caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 2 a 8 de março é atravessada por um momento-chave. No dia 3 de março acontece o Eclipse Lunar Total em Virgem, encerrando um período de revisões profundas e abrindo uma janela poderosa para oportunidades inesperadas. Pequenas atitudes no dia certo podem gerar grandes mudanças, especialmente quando você confia mais na própria intuição e menos no medo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 6 de março

A sexta traz um impulso especial para autoestima, imagem pessoal e magnetismo. É um ótimo dia para se colocar em primeiro plano, iniciar algo novo ou se mostrar sem medo. Quanto mais autêntico você for, mais portas se abrem.

Dica cósmica: Autenticidade é a sua maior vantagem agora.

Touro

Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 3 de março

O eclipse ativa decisões ligadas ao coração e aos seus talentos. É um dia poderoso para assumir um risco emocional ou criativo que vinha sendo adiado. A sorte aparece quando você escolhe confiar no que sente.

Dica cósmica: Acredite no valor do que você cria.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana: segunda-feira, 2 de março

A semana começa com energia favorável para carreira e projetos importantes. Ideias antigas podem ganhar nova força e finalmente sair do papel. A sorte está em agir com foco.

Dica cósmica: Começar é melhor do que esperar o momento perfeito.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 6 de março

Reconhecimento profissional e visibilidade marcam a sexta-feira. Uma conversa ou convite pode abrir portas importantes. Aceitar apoio será fundamental para avançar.

Dica cósmica: Permita-se ser visto e valorizado.

Leão

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

A quinta favorece decisões guiadas pela intuição e pelo coração. Você enxerga com mais clareza qual caminho faz sentido seguir. Confiar em si será essencial.

Dica cósmica: Sua intuição sabe o caminho.

Virgem

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 4 de março

Depois do eclipse, a quarta traz respostas e um novo direcionamento. Escolhas feitas com base no que é verdadeiro para você abrem oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: O que faz sentido para você é prioridade.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

A sorte aparece quando você desacelera e reorganiza sua rotina. Um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal começa a se desenhar.

Dica cósmica: Equilíbrio também é uma forma de sucesso.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

Oportunidades do passado podem ressurgir com mais maturidade. É um dia ideal para tentar novamente algo que antes não deu certo.

Dica cósmica: Recomeçar pode ser um ato de coragem.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 3 de março

O eclipse ilumina sua trajetória profissional e suas ambições. Reconhecer o quanto você já avançou ajuda a atrair novos caminhos.

Dica cósmica: Honre sua própria evolução.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana: sábado, 7 de março

O sábado marca um encerramento importante. Conversas sinceras ajudam a deixar o passado para trás e abrir espaço para algo novo.

Dica cósmica: Desapegar também é avançar.

Aquário

Dia mais sortudo da semana: domingo, 8 de março

O domingo favorece decisões conscientes sobre valor pessoal e limites. Escolhas feitas com calma trazem mais estabilidade.

Dica cósmica: Escolher com consciência muda o futuro.

Peixes

Dia mais sortudo da semana: segunda-feira, 2 de março

A semana começa com mais confiança e coragem para agir. É um ótimo momento para dar o primeiro passo em algo importante.

Dica cósmica: Confie mais em você do que nas dúvidas.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Sorte

