O dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 2 e 8 de março) promete oportunidades inesperadas e viradas importantes

A semana marca o encerramento de um ciclo intenso e abre espaço para escolhas mais alinhadas, coincidências felizes e decisões que destravam caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:00

A semana de 2 a 8 de março é atravessada por um momento-chave. No dia 3 de março acontece o Eclipse Lunar Total em Virgem, encerrando um período de revisões profundas e abrindo uma janela poderosa para oportunidades inesperadas. Pequenas atitudes no dia certo podem gerar grandes mudanças, especialmente quando você confia mais na própria intuição e menos no medo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 6 de março

A sexta traz um impulso especial para autoestima, imagem pessoal e magnetismo. É um ótimo dia para se colocar em primeiro plano, iniciar algo novo ou se mostrar sem medo. Quanto mais autêntico você for, mais portas se abrem.

Dica cósmica: Autenticidade é a sua maior vantagem agora.

Touro

Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 3 de março

O eclipse ativa decisões ligadas ao coração e aos seus talentos. É um dia poderoso para assumir um risco emocional ou criativo que vinha sendo adiado. A sorte aparece quando você escolhe confiar no que sente.

Dica cósmica: Acredite no valor do que você cria.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana: segunda-feira, 2 de março

A semana começa com energia favorável para carreira e projetos importantes. Ideias antigas podem ganhar nova força e finalmente sair do papel. A sorte está em agir com foco.

Dica cósmica: Começar é melhor do que esperar o momento perfeito.

Câncer

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 6 de março

Reconhecimento profissional e visibilidade marcam a sexta-feira. Uma conversa ou convite pode abrir portas importantes. Aceitar apoio será fundamental para avançar.

Dica cósmica: Permita-se ser visto e valorizado.

Leão

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

A quinta favorece decisões guiadas pela intuição e pelo coração. Você enxerga com mais clareza qual caminho faz sentido seguir. Confiar em si será essencial.

Dica cósmica: Sua intuição sabe o caminho.

Virgem

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 4 de março

Depois do eclipse, a quarta traz respostas e um novo direcionamento. Escolhas feitas com base no que é verdadeiro para você abrem oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: O que faz sentido para você é prioridade.

Libra

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

A sorte aparece quando você desacelera e reorganiza sua rotina. Um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal começa a se desenhar.

Dica cósmica: Equilíbrio também é uma forma de sucesso.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 5 de março

Oportunidades do passado podem ressurgir com mais maturidade. É um dia ideal para tentar novamente algo que antes não deu certo.

Dica cósmica: Recomeçar pode ser um ato de coragem.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana: terça-feira, 3 de março

O eclipse ilumina sua trajetória profissional e suas ambições. Reconhecer o quanto você já avançou ajuda a atrair novos caminhos.

Dica cósmica: Honre sua própria evolução.

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana: sábado, 7 de março

O sábado marca um encerramento importante. Conversas sinceras ajudam a deixar o passado para trás e abrir espaço para algo novo.

Dica cósmica: Desapegar também é avançar.

Aquário

Dia mais sortudo da semana: domingo, 8 de março

O domingo favorece decisões conscientes sobre valor pessoal e limites. Escolhas feitas com calma trazem mais estabilidade.

Dica cósmica: Escolher com consciência muda o futuro.

Peixes

Dia mais sortudo da semana: segunda-feira, 2 de março

A semana começa com mais confiança e coragem para agir. É um ótimo momento para dar o primeiro passo em algo importante.