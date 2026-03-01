Acesse sua conta
Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Medida passa a valer após acordo coletivo e altera a rotina de 70 mil trabalhadores em 1,5 mil lojas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 15:01

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

A partir deste domingo (1º), supermercados deixam de funcionar em 78 cidades conforme definido em acordo coletivo entre entidades do setor e representantes dos trabalhadores.

A medida faz parte de uma convenção com trabalhadores do Espírito Santo que estabelece o fechamento dominical até 31 de outubro de 2026, com possibilidade de reavaliação após o período. A decisão envolve cerca de 70 mil trabalhadores e mais de 1,5 mil lojas distribuídas nos municípios abrangidos.

Confira abaixo a lista das cidades afetadas pela regra: 

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Motivos para a decisão

A suspensão do funcionamento aos domingos foi definida após negociação entre entidades patronais e o sindicato da categoria, considerando principalmente a dificuldade de contratar e manter trabalhadores nas escalas de fim de semana. O modelo atual exige organização de jornada e, segundo o setor, há limitações na disponibilidade de mão de obra.

Além disso, dados oficiais apontam que o domingo registra faturamento significativamente menor em comparação a outros dias da semana. O desempenho abaixo da média nas vendas foi um dos argumentos apresentados para justificar a adoção do fechamento dominical como medida experimental até outubro de 2026.

Como fica a jornada dos trabalhadores

Até então, era comum que empregados trabalhassem em sistema de revezamento, com um domingo de trabalho e outro de folga. A carga semanal permanece de 44 horas, com possibilidade de horas extras.

Em algumas redes, o domingo trabalhado garantia adicional na remuneração; em outras, a compensação ocorria por meio de banco de horas. Os turnos eram organizados dentro do horário de funcionamento das lojas, que pode variar das 7h às 22h.

Com a nova regra, a folga semanal passa a ser fixa aos domingos. A jornada será redistribuída entre segunda-feira e sábado, mantendo a escala 6x1.

Leia mais

Imagem - Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil

Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas no Brasil cita risco à continuidade das operações

Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas no Brasil cita risco à continuidade das operações

O que determina a nova regra

O fechamento foi estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre a Fecomércio-ES e o sindicato da categoria. A norma segue a Portaria nº 3.665/2023, que condiciona a abertura do comércio aos domingos e feriados à autorização por meio de acordo coletivo.

Entre os principais pontos do acordo estão:

Proibição de funcionamento aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026;

Nova avaliação ao término do período;

Multa equivalente a um salário do empregado por domingo em caso de descumprimento;

Exceção para pequenos mercados de bairro que operem apenas com os proprietários, sem funcionários registrados.

Segundo a Fecomércio-ES, o período servirá como teste e poderá ser rediscutido nas negociações previstas para novembro.

Quem pode e quem não pode abrir aos domingos

Supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos: devem permanecer fechados.

Lojas de material de construção: também não podem funcionar.

Açougues e padarias: estão autorizados a abrir, já que seus empregados não integram a categoria dos comerciários de supermercados.

Comércio de rua em geral: não há impedimento.

Shoppings centers: as lojas seguem liberadas para operar normalmente aos domingos.

O modelo não é inédito no estado. Entre 2009 e 2018, os supermercados capixabas já haviam adotado o fechamento dominical após acordo entre empresários e trabalhadores - prática que agora volta a vigorar, em caráter experimental, até 2026.

Tags:

Supermercado

