Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão

Município de 5,6 mil habitantes nasceu do ouro no século XVIII e agora pode viver nova transformação econômica com projeto bilionário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:02

Monte do Carmo
Monte do Carmo Crédito: Reprodução

Pequena, histórica e com pouco mais de 5,6 mil moradores, Monte do Carmo, no interior do Tocantins, pode voltar a ter o ouro como protagonista de sua história. O município foi escolhido para receber um projeto de mineração estimado em US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão.

A iniciativa é conduzida pela Hochschild Mining e tem previsão de implantação para meados de 2026, segundo o portal G1. A expectativa do governo estadual é que o empreendimento gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos, número que pode impactar significativamente a dinâmica local.

Cidade vai receber mina bilionária

Monte do Carmo por Reprodução
Monte do Carmo por Reprodução
Igreja Nossa Senhora do Carmo por REprodução
Monte do Carmo por Reprodução
Monte do Carmo por Reprodução
1 de 5
Monte do Carmo por Reprodução

Cidade pequena, território extenso

Espalhada por cerca de 3,6 mil quilômetros quadrados, Monte do Carmo tem perfil predominantemente rural. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população é distribuída em uma área ampla, com baixa densidade demográfica.

Hoje, a economia do município é sustentada principalmente pela agropecuária e pelo setor público. O Produto Interno Bruto (PIB) varia entre R$ 296 milhões e R$ 398 milhões, com aproximadamente 893 empregos formais registrados. A remuneração média mensal gira em torno de R$ 2,4 mil.

Com a chegada da mineração, a base produtiva tende a se diversificar, ampliando a oferta de trabalho e movimentando a economia regional.

Em que fase está o projeto

De acordo com a mineradora, o projeto passa atualmente por revisão de engenharia. Nesta etapa, são detalhadas as estruturas da futura mina e ajustado o plano de implantação. O início das obras depende das definições internas de investimento da companhia.

No campo ambiental, o empreendimento já possui Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A autorização permite o avanço das atividades previstas nesta fase.

Também estão válidas a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e a Autorização de Exploração Florestal (AEF), que viabiliza a supressão vegetal necessária para implantação das estruturas, conforme a legislação ambiental.

Ouro no passado e no futuro

A ligação de Monte do Carmo com o ouro não é recente. O município surgiu em 1741, inicialmente como Arraial de Nossa Senhora do Carmo, após a descoberta de minas na região. A fundação é atribuída ao bandeirante Manuel de Sousa Ferreira.

Mais de dois séculos depois, a cidade pode voltar a ter sua trajetória associada à exploração mineral. Se o cronograma for mantido, o ouro que marcou sua origem pode novamente redefinir o rumo econômico do município.

