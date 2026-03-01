MINERAÇÃO

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão

Município de 5,6 mil habitantes nasceu do ouro no século XVIII e agora pode viver nova transformação econômica com projeto bilionário

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:02

Monte do Carmo Crédito: Reprodução

Pequena, histórica e com pouco mais de 5,6 mil moradores, Monte do Carmo, no interior do Tocantins, pode voltar a ter o ouro como protagonista de sua história. O município foi escolhido para receber um projeto de mineração estimado em US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão.

A iniciativa é conduzida pela Hochschild Mining e tem previsão de implantação para meados de 2026, segundo o portal G1. A expectativa do governo estadual é que o empreendimento gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos, número que pode impactar significativamente a dinâmica local.

Cidade pequena, território extenso

Espalhada por cerca de 3,6 mil quilômetros quadrados, Monte do Carmo tem perfil predominantemente rural. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população é distribuída em uma área ampla, com baixa densidade demográfica.

Hoje, a economia do município é sustentada principalmente pela agropecuária e pelo setor público. O Produto Interno Bruto (PIB) varia entre R$ 296 milhões e R$ 398 milhões, com aproximadamente 893 empregos formais registrados. A remuneração média mensal gira em torno de R$ 2,4 mil.

Com a chegada da mineração, a base produtiva tende a se diversificar, ampliando a oferta de trabalho e movimentando a economia regional.

Em que fase está o projeto

De acordo com a mineradora, o projeto passa atualmente por revisão de engenharia. Nesta etapa, são detalhadas as estruturas da futura mina e ajustado o plano de implantação. O início das obras depende das definições internas de investimento da companhia.

No campo ambiental, o empreendimento já possui Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A autorização permite o avanço das atividades previstas nesta fase.

Também estão válidas a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e a Autorização de Exploração Florestal (AEF), que viabiliza a supressão vegetal necessária para implantação das estruturas, conforme a legislação ambiental.

Ouro no passado e no futuro

A ligação de Monte do Carmo com o ouro não é recente. O município surgiu em 1741, inicialmente como Arraial de Nossa Senhora do Carmo, após a descoberta de minas na região. A fundação é atribuída ao bandeirante Manuel de Sousa Ferreira.