Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de 1,7 mil m² de Paolla Oliveira com arte, natureza e espaços integrados

Atriz abre as portas da casa na Barra da Tijuca e revela detalhes da arquitetura ampla, da decoração afetiva e dos espaços integrados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:00

A mansão aposta em ambientes integrados, obras de arte e conexão com a natureza Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira abriu as portas da mansão onde vive, no Rio de Janeiro, e impressionou ao revelar um projeto arquitetônico que mistura sofisticação, aconchego e forte ligação com a natureza. Localizada na Barra da Tijuca, a residência tem cerca de 1.700 m² e é cercada por vegetação nativa, criando a atmosfera de um verdadeiro refúgio urbano.

O imóvel foi pensado para valorizar espaços amplos e integrados. Grandes painéis de vidro, brises e áreas abertas permitem a entrada abundante de luz natural e favorecem a ventilação, além de conectar os ambientes internos ao jardim. A escolha por materiais naturais e uma paleta de cores neutras reforça a sensação de continuidade entre o interior e o exterior, destacando a proposta de conforto com elegância discreta.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
1 de 46
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

A sala de estar funciona como um verdadeiro acervo pessoal. Uma grande estante metálica abriga prêmios, obras de arte e objetos carregados de significado, transformando o espaço em uma narrativa visual da trajetória da atriz. Peças de design contemporâneo dividem espaço com itens afetivos, criando um equilíbrio entre sofisticação e intimidade.

Na área social, a decoração aposta em texturas e elementos artesanais. Tapetes de fibra natural, mobiliário com acabamento em madeira e obras de artistas brasileiros ajudam a quebrar a imponência do tamanho da casa e trazem acolhimento ao ambiente. A arquitetura evita excessos e valoriza o essencial.

Leia mais 

Como é morar no Morada dos Cardeais e dividir endereço com Ivete Sangalo

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Como é a mansão de R$ 7 milhões de Ana Castela em Orlando com decoração inspirada em filmes

Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

A cozinha e os espaços de convivência seguem a mesma lógica. Bancadas amplas, linhas retas e materiais resistentes dialogam com a rotina intensa da atriz, que também usa a casa para gravações e compromissos profissionais. Ainda assim, o clima é de lar, não de vitrine.

Um dos espaços mais simbólicos fica na área íntima. Na varanda do quarto, Paolla montou um altar ecumênico com imagens religiosas, cristais e objetos recebidos ao longo da vida. “São imagens de São Jorge, Nossa Senhora de Aparecida, Buda, além de cristais e outros objetos que fazem parte da nossa vida e da nossa proteção.”

A área externa reforça a proposta de integração com a paisagem carioca. Piscina, mobiliário outdoor e espaços de descanso se misturam ao verde ao redor, criando um ambiente voltado para pausa e reconexão. A casa também abriga os animais da atriz, que circulam livremente pelos ambientes.

Depois de enfrentar a perda da antiga residência em um incêndio, Paolla transformou o recomeço em oportunidade de construir um espaço ainda mais alinhado com sua essência. “Pensei, ‘vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi.”

Leia mais

Imagem - Prisão, morte e alianças inesperadas marcam virada em 'Três Graças'

Prisão, morte e alianças inesperadas marcam virada em 'Três Graças'

Imagem - BBB 26: Veja como vai funcionar o Quarto Secreto no Paredão Falso

BBB 26: Veja como vai funcionar o Quarto Secreto no Paredão Falso

Imagem - Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros

Tags:

Paolla Oliveira

Mais recentes

Imagem - De 'Fat' a 'Fit': após quase uma tonelada na balança, Fat Family elimina 230 kg e vive nova fase; FOTOS

De 'Fat' a 'Fit': após quase uma tonelada na balança, Fat Family elimina 230 kg e vive nova fase; FOTOS
Imagem - Novo intérprete da Grande Rio manda recado para Virginia Fonseca

Novo intérprete da Grande Rio manda recado para Virginia Fonseca
Imagem - O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’
02

Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'
04

Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'