CARNAVAL

Novo intérprete da Grande Rio manda recado para Virginia Fonseca

Ito Melodia enviou mensagem para a rainha de bateria que causou polêmica no Carnaval

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:19

O intérprete Ito Melodia e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Anunciado como novo intérprete da Grande Rio na última terça-feira (24), Ito Melodia gravou um vídeo direcionado a Virginia Fonseca, a rainha de bateria da escola. A mensagem foi publicada logo após a confirmação de que ele assumirá o posto deixado por Evandro Malandro.

Nas imagens, Ito aparece ao lado de amigos e da mulher, Maria do Carmo Coelho, enquanto a música “Alô, Virginia” toca ao fundo. No vídeo, o cantor faz uma saudação direta à rainha de bateria, que causou polêmica no último Carnaval. "Eu sou teu fã Virginia, eu sou teu fã. Caramba! Eu te disse eu tô chegando, Virginia incorpora", diz Ito, usando bordões já conhecidos do público do samba.

Evandro Malandro, que foi a voz da Grande Rio em 2026, foi desligado da escola logo após a folia. A saída ocorreu depois de um desentendimento com dirigentes ainda na concentração do Sambódromo do Rio, momentos antes do desfile. A discussão foi presenciada por jornalistas no local.

Em nota divulgada nas redes sociais, a escola oficializou a decisão. "A Grande Rio informa que o intérprete Evandro Malandro não segue à frente do carro de som da escola para o próximo Carnaval. A agremiação agradece a Evandro pelo profissionalismo, dedicação e pelo tempo em que defendeu o nosso pavilhão com garra e compromisso. Desejamos sucesso em seus próximos desafios e reafirmamos nosso respeito e gratidão por sua trajetória junto à Grande Rio", publicou a agremiação.

Ito Melodia foi anunciado como substituto no dia seguinte. Em 2025, ele havia sido o intérprete da Unidos da Tijuca, escola da qual acabou sendo desligado posteriormente.