Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:42
Morena Mariah, filha da atriz Solange Couto, se manifestou pela primeira vez após a repercussão negativa de uma declaração da mãe no BBB 26. A fala, direcionada à participante Samira, gerou forte reação nas redes sociais por utilizar uma analogia ao estupro. “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p**ra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”, disse a artista dentro do programa.
Diante da polêmica, Morena Mariah, que já relatou publicamente ter sido vítima de violência contra a mulher, publicou uma nota na última quinta-feira (26) repudiando os ataques virtuais que passou a sofrer em decorrência da declaração da mãe.
Morena Mariah se manifesta após fala polêmica da mãe
"Nos últimos dias, tenho recebido ataques, acusações e tentativas de me expor a partir de uma violência que vivi. Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. Conforme explicitado desde o início do programa, não administro e nem trabalho na comunicação da minha mãe, Solange Couto, e nunca estive à frente de seus perfis nas redes sociais", afirmou.
Ela destacou ainda sua trajetória profissional ligada à defesa dos Direitos Humanos, com atuação há mais de 15 anos em pautas raciais e na proteção de crianças e adolescentes.
"Trabalhei diretamente no Sistema de Garantia de Direitos, no enfrentamento à violência sexual e construí uma trajetória sólida, sem desvios. Todos os meus posicionamentos nos últimos anos foram no sentido de afirmar o direito à proteção integral de crianças e adolescentes, o que inclui a garantia de privacidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o resguardo do sigilo e das garantias do devido processo legal", declarou.
Morena afirmou que não pretende atacar a mãe enquanto ela está confinada no reality. "Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive eu mesma", escreveu.
Segundo ela, preservar Solange neste momento é uma decisão pessoal. "Fazer isso seria apenas alimentar o ódio em troca de aplausos. Em minha trajetória como ativista e comunicadora, em casos de repercussão pública, atuei, opinei e me posicionei. Mas, neste momento, sou filha, sou familiar e meu papel é respeitar a mulher que me fez ser quem eu sou", pontuou.
Na sequência, Morena afirmou que o uso da violência que sofreu como argumento de ataque viola seus direitos como vítima e sobrevivente de violência sexual. Ela relembrou ainda episódios de assédio da imprensa, quando foi pressionada a expor aspectos íntimos de sua vida, inclusive ao assumir sua bissexualidade e quando relatos compartilhados em espaços privados foram tratados como espetáculo.
"Se estas pessoas dizem repudiar as violências contra as mulheres e rejeitar qualquer tentativa de ironizar ou diminuir a seriedade que essa pauta exige, então é ainda mais urgente respeitar as mulheres que sobreviveram e que, todos os dias, seguem sendo alvo de silenciamento, descrédito e desqualificação, como eu fui e ainda venho sendo. Não é ético que a imprensa, que diz defender a democracia e os direitos das mulheres, me revitimize para lucrar com um tema tão sensível. Isso me feriu profundamente e levou anos para eu me reconstruir", argumentou.
Ela reforçou que não autoriza o uso de sua história pessoal por veículos de imprensa ou perfis nas redes sociais sem responsabilidade e cuidado. "Embora sejamos pessoas públicas, eu não devo explicações sobre minha história para satisfazer mera curiosidade ou torcida de um programa de entretenimento. Não é dessa forma que construiremos debates sérios nem avançaremos no enfrentamento das desigualdades e injustiças que nos cercam", afirmou.
Morena encerrou dizendo que não comentará mais o assunto. "Encerro aqui minha manifestação sobre este episódio lamentável e, a partir de agora, irei me abster de comentar quaisquer pautas relacionadas ao BBB. Por se tratar de uma questão extremamente sensível que não vem recebendo o respeito necessário, não vou responder à imprensa, não darei entrevista e não entrarei em debate público sobre isso nas redes sociais", garantiu.
Antes de concluir, ela deixou claro que seguirá ao lado da mãe, mas exige respeito. "A única coisa que exijo é o mínimo: respeito. Ataques, mentiras, imputações e assédio serão devidamente tratados no âmbito jurídico e qualquer ataque à minha filha será denunciado às autoridades competentes", finalizou.