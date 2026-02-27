BBB 26

Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'

Morena Mariah afirmou que não é porta-voz da mãe e repudiou ataques virtuais

Morena Mariah, filha da atriz Solange Couto, se manifestou pela primeira vez após a repercussão negativa de uma declaração da mãe no BBB 26. A fala, direcionada à participante Samira, gerou forte reação nas redes sociais por utilizar uma analogia ao estupro. “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p**ra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”, disse a artista dentro do programa.

Diante da polêmica, Morena Mariah, que já relatou publicamente ter sido vítima de violência contra a mulher, publicou uma nota na última quinta-feira (26) repudiando os ataques virtuais que passou a sofrer em decorrência da declaração da mãe.

"Nos últimos dias, tenho recebido ataques, acusações e tentativas de me expor a partir de uma violência que vivi. Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. Conforme explicitado desde o início do programa, não administro e nem trabalho na comunicação da minha mãe, Solange Couto, e nunca estive à frente de seus perfis nas redes sociais", afirmou.

Ela destacou ainda sua trajetória profissional ligada à defesa dos Direitos Humanos, com atuação há mais de 15 anos em pautas raciais e na proteção de crianças e adolescentes.

"Trabalhei diretamente no Sistema de Garantia de Direitos, no enfrentamento à violência sexual e construí uma trajetória sólida, sem desvios. Todos os meus posicionamentos nos últimos anos foram no sentido de afirmar o direito à proteção integral de crianças e adolescentes, o que inclui a garantia de privacidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o resguardo do sigilo e das garantias do devido processo legal", declarou.

Morena afirmou que não pretende atacar a mãe enquanto ela está confinada no reality. "Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive eu mesma", escreveu.

Segundo ela, preservar Solange neste momento é uma decisão pessoal. "Fazer isso seria apenas alimentar o ódio em troca de aplausos. Em minha trajetória como ativista e comunicadora, em casos de repercussão pública, atuei, opinei e me posicionei. Mas, neste momento, sou filha, sou familiar e meu papel é respeitar a mulher que me fez ser quem eu sou", pontuou.

Na sequência, Morena afirmou que o uso da violência que sofreu como argumento de ataque viola seus direitos como vítima e sobrevivente de violência sexual. Ela relembrou ainda episódios de assédio da imprensa, quando foi pressionada a expor aspectos íntimos de sua vida, inclusive ao assumir sua bissexualidade e quando relatos compartilhados em espaços privados foram tratados como espetáculo.

"Se estas pessoas dizem repudiar as violências contra as mulheres e rejeitar qualquer tentativa de ironizar ou diminuir a seriedade que essa pauta exige, então é ainda mais urgente respeitar as mulheres que sobreviveram e que, todos os dias, seguem sendo alvo de silenciamento, descrédito e desqualificação, como eu fui e ainda venho sendo. Não é ético que a imprensa, que diz defender a democracia e os direitos das mulheres, me revitimize para lucrar com um tema tão sensível. Isso me feriu profundamente e levou anos para eu me reconstruir", argumentou.

Ela reforçou que não autoriza o uso de sua história pessoal por veículos de imprensa ou perfis nas redes sociais sem responsabilidade e cuidado. "Embora sejamos pessoas públicas, eu não devo explicações sobre minha história para satisfazer mera curiosidade ou torcida de um programa de entretenimento. Não é dessa forma que construiremos debates sérios nem avançaremos no enfrentamento das desigualdades e injustiças que nos cercam", afirmou.

Morena encerrou dizendo que não comentará mais o assunto. "Encerro aqui minha manifestação sobre este episódio lamentável e, a partir de agora, irei me abster de comentar quaisquer pautas relacionadas ao BBB. Por se tratar de uma questão extremamente sensível que não vem recebendo o respeito necessário, não vou responder à imprensa, não darei entrevista e não entrarei em debate público sobre isso nas redes sociais", garantiu.