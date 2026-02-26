REALITY SHOW

Casa do Patrão: veja como vai funcionar o novo reality da Record que estreia em abril

Reality idealizado por Boninho terá três casas, hierarquia de poder e participantes anônimos na disputa

Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 23:35

Casa do Patrão estreia em abril na Record com três casas e anônimos Crédito: Reprodução

A Record estreia em abril o reality Casa do Patrão, novo formato de confinamento idealizado por Boninho em parceria com o Disney+. A aposta marca uma estratégia da emissora para renovar o gênero na TV aberta com uma dinâmica inédita.

Diferentemente de A Fazenda, que reúne celebridades, Casa do Patrão terá participantes anônimos divididos em três ambientes distintos: Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência. A proposta é criar uma hierarquia semanal de poder capaz de transformar completamente o jogo.

Três casas e funções bem definidas

A Casa do Patrão será o espaço mais privilegiado. O participante que conquistar o título de Patrão da semana terá benefícios exclusivos e poderá escolher aliados para dividir as regalias. É nesse ambiente que decisões estratégicas serão tomadas, impactando diretamente os demais competidores.

Boninho 1 de 12

Já a Casa do Trampo reunirá os jogadores sem privilégios, submetidos a tarefas, regras mais rígidas e maior pressão emocional. A dinâmica promete intensificar conflitos e movimentar alianças dentro do confinamento.

Por fim, a Casa da Convivência funcionará como área comum obrigatória, onde acontecerão diálogos, articulações e votações decisivas.

Poder temporário e influência do público

O posto de Patrão será renovado semanalmente, mas suas decisões podem gerar consequências duradouras no jogo. A dinâmica reforça a disputa por poder e promete alterar estratégias a cada ciclo.