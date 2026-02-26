CRISE?

João Lucas quebra silêncio sobre separação de Sasha e responde boatos nas redes

Cantor reage a rumores de crise no casamento com Sasha Meneghel e ainda fala abertamente sobre uso de canabidiol

Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:41

João Lucas nega separação de Sasha com vídeo divertido e ainda fala sobre saúde mental Crédito: Reprodução

O cantor João Lucas se pronunciou nesta quinta-feira (26) após boatos de que estaria separado de Sasha Meneghel. Casados desde maio de 2021, os dois viraram assunto nas redes sociais depois que comentários levantaram suspeitas de uma possível crise no relacionamento.

Para encerrar as especulações, João Lucas gravou um vídeo descontraído em casa. No registro, ele caminha até encontrar a esposa e brinca: “É, a gente está um pouquinho distante, deixa eu ficar mais perto dela. Espera aí”. Em seguida, se aproxima de Sasha e mostra que o casal segue junto.

Sasha Meneghel e João Lucas 1 de 4

A reação foi imediata, com fãs enviando mensagens de apoio e comemorando a postura leve do artista diante dos rumores. Sasha é filha de Xuxa, e o casal costuma compartilhar momentos da rotina nas redes.

Além de comentar os boatos de separação, João Lucas também falou sobre saúde mental. Questionado por seguidores sobre como lida com dificuldades de concentração, ele revelou que utiliza canabidiol com acompanhamento médico.