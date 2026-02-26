Acesse sua conta
Virginia Fonseca doa R$ 120 mil após tragédia em Minas Gerais e atitude repercute nas redes

Influenciadora expõe comprovante da doação e faz apelo aos seguidores após fortes chuvas atingirem cidades mineiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:29

Virginia Fonseca doa R$ 120 mil para vítimas das chuvas em Minas Gerais e faz apelo: “É sobre agir”
Virginia Fonseca doa R$ 120 mil para vítimas das chuvas em Minas Gerais e faz apelo: “É sobre agir” Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta quinta-feira (26) que fez uma doação de R$ 120 mil para ajudar vítimas das fortes chuvas que devastaram cidades da Zona da Mata, em Minas Gerais. O valor chamou atenção nas redes sociais após a empresária compartilhar o comprovante da transferência nos Stories do Instagram.

A doação de Virginia Fonseca foi destinada ao Poder Executivo Municipal para auxiliar famílias afetadas pela tragédia nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. Nos vídeos publicados, a influenciadora destacou a gravidade da situação enfrentada pelos moradores que perderam casas, pertences e memórias após os temporais.

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

“Hoje nosso coração está em Minas Gerais. As cenas que estamos vendo são devastadoras. Famílias perderam casas, histórias, memórias. Não conseguimos assistir de longe, fizemos nossa doação para ajudar as vítimas dessa tragédia e gostaríamos muito de contar com a ajuda de vocês também”, declarou Virginia Fonseca.

Virginia Fonseca doa R$ 120 mil para vítimas das chuvas em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A influenciadora ainda fez questão de frisar que a atitude não tem relação com autopromoção. “Não é sobre aparecer. Sobre fazer muito ou pouco… É sobre agir. Quando a gente pode estender a mão, a gente estende e levanta o próximo”, afirmou.

Virginia também pediu orações e apoio às equipes que atuam no resgate e assistência às vítimas. “Que Deus conforte cada família e fortaleça todos que estão na linha de frente, especialmente as equipes da Defesa Civil de Minas Gerais e os voluntários que não estão medindo esforços. Vamos ajudar! Às vezes, o pouco pra gente é o recomeço de alguém”, finalizou.

Virginia Fonseca

