Prisão, morte e alianças inesperadas marcam virada em 'Três Graças'

Joélly perde a filha, Jorginho é assassinado e Viviane acaba atrás das grades nos próximos capítulos da novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:03

Viviane ouve pedido de Gerluce em Três Graças Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções e uma sequência de reviravoltas que devem mexer com os rumos da trama.

Após dar à luz em uma clínica clandestina, Joélly (Alana Cabral) vive momentos de desespero ao ver sua bebê ser levada por Samira (Fernanda Vasconcellos). Dopada, ela não consegue impedir que a vilã entregue a recém-nascida a Lena e Herculano, orientando o casal a deixar o país imediatamente.

Enquanto tentava salvar Joélly, Jorginho (Juliano Cazarré) acaba assassinado por Samira, que injeta uma substância letal em seu pescoço. A morte do personagem provoca comoção e deve unir Joélly e Bagdá em um funeral marcado por tensão e acertos de contas.

Em outra frente da história, Viviane (Gabriela Loran) se torna alvo de uma armação. Após ter imagens comprometedoras envolvendo a destruição da Casa de Farinha, Ferette (Murilo Benício) decide agir para proteger seus próprios interesses. O empresário forja provas e as esconde na casa da farmacêutica. Durante uma operação, a polícia encontra o material e ela acaba presa.

A situação revolta Leonardo (Pedro Novaes), que confronta Ferette e promete vingança. Paralelamente, o delegado Jairo (André Mattos) e sua equipe começam a desconfiar que há algo errado na investigação, levantando a hipótese de manipulação.

Outra virada envolve a misteriosa escultura das Três Graças. A delegada Marise (Aline Fanju) apresenta uma foto que liga Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) à obra roubada. Arminda (Grazi Massafera), no entanto, finge não reconhecer Joaquim e passa a agir em segredo para protegê-lo da fúria de Ferette.