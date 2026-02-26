BBB 26

Saiba por que Maxiane perdeu apartamento de 270 mil reais após eliminação do BBB 26

A ex-sister não cumpriu todos os requisitos contratuais da dinâmica para garantir o imóvel conquistado na Prova do Líder.

K Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:14

Maxiane foi líder durante estadia no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Maxiane deixou a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira (24), se tornando a sexta eliminada do Big Brother Brasil 26. No entanto, com sua saída, a participante perdeu o direito a um apartamento avaliado em R$ 270 mil, que havia conquistado ao vencer a terceira Prova do Líder da temporada.

O prêmio fazia parte de uma ação promocional do reality em parceria com a construtora MRV. Pelas regras da dinâmica, para assegurar o imóvel, o vencedor da liderança precisaria obrigatoriamente chegar ao Top 10 da edição.

Maxiane (BBB 26) 1 de 13

Para levar o apartamento, o participante precisa: vencer uma Prova do Líder; realizar sua festa temática; permanecer no jogo até o Top 10 da temporada. Apesar de ter cumprido as primeiras etapas e promovido sua festa com o tema "Universo Pop", como foi eliminada Maxiane perdeu o benefício.