Saiba por que Maxiane perdeu apartamento de 270 mil reais após eliminação do BBB 26

A ex-sister não cumpriu todos os requisitos contratuais da dinâmica para garantir o imóvel conquistado na Prova do Líder.

  K

  Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:14

Maxiane é a nova líder do BBB 26
Maxiane foi líder durante estadia no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Maxiane deixou a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira (24), se tornando a sexta eliminada do Big Brother Brasil 26. No entanto, com sua saída, a participante perdeu o direito a um apartamento avaliado em R$ 270 mil, que havia conquistado ao vencer a terceira Prova do Líder da temporada.

O prêmio fazia parte de uma ação promocional do reality em parceria com a construtora MRV. Pelas regras da dinâmica, para assegurar o imóvel, o vencedor da liderança precisaria obrigatoriamente chegar ao Top 10 da edição. 

Para levar o apartamento, o participante precisa: vencer uma Prova do Líder; realizar sua festa temática; permanecer no jogo até o Top 10 da temporada. Apesar de ter cumprido as primeiras etapas e promovido sua festa com o tema "Universo Pop", como foi eliminada Maxiane perdeu o benefício.

Atualmente, o programa conta com 14 confinados na disputa pelo prêmio principal. Até o momento, apenas Jonas, Babu e Alberto Cowboy permanecem elegíveis ao apartamento.

